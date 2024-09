UŽIVO VUČIĆ U PODRINJU! Razgovaraću sa svima, biću na terenu više, Ulagaćemo više u zdravstvo! Naše vode i zemljišta biće čisti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi od danas do 8. septembra u Podrinju, gde će razgovarati sa građanima u više mesta.

Posetu počinje obilaskom radova na rekonstrukciji puta Bojić - Tekeriš.

1 / 8 Foto: Pink

11.15 - Predsednik Vučić stigao na mesto radova.

Vučić je pogledao mapu na kojoj je prikazana ruta puta, odnosno brze saobraćajnice, razgovarao sa ministrom Goranom Vesićem i Aleksandrom Antićem, te prisutnima objasnio kuda će ići tri kraka puta ali i brza saobraćajnica.

- To ljudima život znači, ovo selo poznato je po gastarbajterima, dobar put je prilika da se vrate... To su vredni ljudi, koji su mnogo zaradili. Sad će i u Šapcu biti super jer su dosad bili ljudi koji ništa nisu radili i nije me sramota da to kažem, kazao je Vučić.

foto: Pink

Dodao je da će njegovi radni dani i u Podrinju biti uobičajeni ali da će više biti na terenu, a biće i niz važnih sastanaka u kasarni u Klupcima. Dodao je i da kreće serija besplatnih pregleda za kancer i za muškarce i žene.

- Razgovaraću sa svima, biću na terenu više! Ulagaćemo više u zdravstvo, kaže Vučić.

Dodaje da je nezadovoljan količinom novca koja se daje na uvoz struje i što se malo uglja kopa.

- Važno je da 5. industrijsku revoluciju koja se tiče AI, automatizacije i održivosti ne smemo da propustimo, dodaje on.

O litijumu Postoji mnogo nejasnoća i stvari koje moramo da razjasnimo, moguće da i ja neću biti za to ako postoji opasnost od trovanja naših reka... Neću da pričam o lažima o sumporonoj kiselini... Ja nisam ekspert. Postoje i spoljni i unutrašnji interesi da Srbiju zaustave u razvoju, kazao je Vučić.

- Da selim kancelariju, da mi ljudi tapšu?! Ovo sam radio, sećate se i u Nišu na početku premijerskog mandata pa smo mu doneli samo dobro... 10 fabrika, postao je čvorište... A što se tiče aplauza, jel ste videli najnovija istraživanja - kaže Vučić dodajući da i posle 12 godina ima takvu podršku.

Vučić je dodao da će naše vode i zemljišta biti čisti, jer je voda izvor života, da ćemo ulagati u prečistače jer je i to deo 5. industrijske revolucije.

Pred dolazak predsednika, ministar Vesić već na licu mesta

1 / 19 Foto: Petar Aleksić

Vučić će tokom boravka razgovarati sa građanima, učestvovati u različitim događajima i posetiti više sela, opština i gradova. Predsednik Srbije je ranije najavio da će u prvoj polovini septembra premestiti kancelariju predsednika u Podrinju, gde će primati i strane zvaničnike.

00:13 Obilazak radova na rekonstrukciji puta Bojić-Tekeriš

Kazao je i da će obići opštine iz više okruga i deo Kolubarskog i Zlatiborskog okruga, kao i da je potrebno da se o iskopavanju litijuma otvori široka debata.

00:12 Obilazak radova na rekonstrukciji puta Bojić-Tekeriš 2