NAPISAO JE PESMU O MENI Ministar Dačić na Kurir televiziji se oprostio od rokera: Upoznao sam ga dok je bio golman

Ministar unutrašnjih poslova Srbije i potpredsednik Vlade Srbije, Ivica Dačić, gostovao je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji gde se dotakao brojnih tema.

Na početku, Dačić se dotakao nedavne vesti o smrti legendarnog rokera Borisava Bore Đorđevića za kojeg ga vežu brojne uspomene.

foto: Kurir televizija

- Dve vrste sećanja me sećaju na njega. Prvo je vezano za čitav moj život i detinjstvo. Svi smo mi odrastali uz njegove pesme. To je na neki način oproštaj od naše mladosti. Drugo sećanje je na to kada smo se upoznali, bilo je to devedesetih godina. On je branio za FK "Pekar", nižerazredni. Stalno smo bili u kontaktu. Kao što znate on je veliki patriota i često je podržavao sve ono što mi radimo u odbrani naših nacionalnih i državnih interesa - rekao je ministar i potom dodao:

- Inače skoro, pre nekoliko godina. Zvao me je i rekao nećeš da se ljutiš da napišem pesmu o tebi. Ja nisam ni znao šta piše i napravio je pesmu o povlačenju priznanja Kosovu. Tako da je meni velika čast što se on setio mene i naravno da sam bio počašćen što sam deo te istorije koju je kreirao.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

01:42 Simptomi hronične opstruktivne bolesti pluća zbog koje je Bora Čorba na kiseoniku: Ovo je 5. najčešći uzrok smrti u Srbiji