VUČIĆ: Liste čekanja za kataraktu i ortopediju moraju hitno da se reše

BEOGRAD - Predsednik SrbijeAleksandar Vučić izjavio je danas izjavio je danas da u narednom periodu država mora u najhitnijem roku da rešava problemelista čekanja za operacije, posebno ističući liste čekanja za operaciju katarakte i operacije na ortopediji.

On je novinarima prilikom obilaska radova na rekonstrukciji puta Bojić-Tekeriš kazao da će sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i premijerom Milošem Vučevićem razgovarati o tome da Srbija ne može u ovom trenutku da ima 7.200 ljudi koji ćekaju na operaciju katarakte.

"Jer ako imamo 30 ili 40 ustanova koje mogu da obavljaju te operacije, a imate 365 dana, to znači da možete 12.000 takvih zahvata da uradite, ako samo izvršite jedan dnevno i da nema više nikakvih lista čekanja", kazao je Vučić.

Naveo je da to nije urađeno jer je posao predat privatnicima, ali da ljudi žele da idu u državne institucije.

"Zašto onda ne uradimo to u državnim institucijama? Sočiva nisu skupa... Kuk je skup, koleno je skupo, ali ovo ne mogu da razumem. Te stvari moraju da se reše u najhitnijem roku", dodao je Vučić.

Naveo je da treba videti i kako može da se pomogne ortopediji, da država treba da da novac za ortopedska pomagala, ali da se ubrzaju operacije.

"To da ljudi čekaju po tri, četiri godine, to nikakvog smisla nema, kao ni ovo sa kataraktom. To je jedan od problema sa kojima ćemo da se bavimo", rekao je Vučić.

Kurir.rs/Beta