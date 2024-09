PREDSEDNIK SRBIJE O MIGOVIMA: Mi to da damo nekome? Ni za šta ih na svetu nikom ne bih dao

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jasno je rekao da Srbije nikome neće dati migove i da ljudi koji to govore lažu.

- Video sam da su neki rekli kako ćemo naše migove da šaljemo u Ukrajinu. Moram tim ljudima da saopštim. Onaj ko samo mene poznaje, ja sam vrhovni komandant oružanih snaga Republike Srbije, taj zna da to nikada u životu ne bih uradio i ni za šta ih na svetu nikome ne bih dao. To su mašine, to ste vi nabavljali od početka. Mi nismo imali nijednu dvadesetdeverku koja je mogla da poleti - kaže Vučić i dodaje:

- Imali smo, sećate se, onaj miting u Batajnici 2013, nijedana dvadesetdevetka nije poletela, poletale su dvadesetjedinice a to je kao mrtvački sanduk u savremenom svetu koji leti. Dakle, mi danas imamo 14 dvadesetdevetki koje su rekonstruisane, obnovljene i sve u resursu. Mi to da damo nekome? Taj koji to govori ne samo da nije lažov već on nije normalan. Zamislite mene koji sam se trudio dasvaku od tih mašina nabavimo... Izmislili su.