STRUČNJAK JOVOVIĆ IZNEO TAČNE PODATKE O VODI IZ DRINE Na argumentovan način demantovao tvrdnje sociologa Jove Bakića

Sociolog Jovo Bakić, govoreći o rudaranju litijuma, kazao je sinoć gostujući na Dnevniku Nove S da u Srbiji neće biti pijaće vode ako se "podzemne vode na različitim nivoima, različitog kvaliteta spoje".

- Veliki je rizik da se podzemne vode na različitim nivoima, različitog kvaliteta spoje, a onda ako se zahvati Drina neće biti pijaće vode ni za koga računajući i Beograd - rekao je Bakić i dodao:

- Ako vi ogromnu količinu vode koja je potrebna za rudarenje litijuma iskoristite za to vi ćete imati pustinju. Da li mi želimo da Srbiju pretvorimo u jednu pustinju?

Tvrdnje koje su neutemeljene mogu dovesti do širenja panike, a stručnjak Aleksandar Jovović, profesor Mašinskog fakulteta, nedavno je objasnio kako i na koji način će se rudariti litijum, a tom prilikom je govorio i o upotrebi i potrošnji vode.

- Ta priča sa potrošnjom vode nastala je tako što su ljudi koji su dali te podatke, uzeli podatke o potrošnji vode onih slanih rastvora. Vi izvučete slanu vodu i ostavite da ispari i ostane vam litijum. Znači kao so u Ulcinju ili u bilo kojoj solani. Tu je zaista velika količina vode, zato što vi pokupite veliku količinu vode koja treba da ispari. Tu količinu vode su uneli u priču o industrijskom procesu razgradnje spodumena, odnosno jadarita, i dobili da se troše monstruozne količine vode u procesu - rekao je on i dodao:

- U procesu se troši negde oko osam litara po kilogramu litijum karbonata, čak i manje ako se uzmu i drugi proizvodi, pri čemu se vrlo mali deo uzima iz Drine. Jadar je bio u razmatranju u jednom trenutku, ali je Jadar reka koja u letnjem periodu ima relativno mali nivo vode, zbog toga je ipak izabrana Drina kao reka sa ogromnim proticajem.

Profesor je, takođe, jasno istakao:

- Ne uzima se voda iz Drine, već iz reni bunara u okolini Drine. Sa određene dubine se povlači voda po potrebi. Najveći deo vode u ovom projektu je voda što od kiše, što od rudarskih voda. Kada se iskopa rudnik, u rudnik će se slivati podzemne vode iz samog rudnika. To su ove vode koje su jako opterećene metalima jer se nalaze na velikoj dubini. Podzemne vode koje se slivaju u rudnik tokom rudarenja moraju da se izvade inače bi se svi udavili u tom rudniku. Takva prečišćena voda, zajedno sa kišnicom, činiće najveći deo voda za fabriku. Kada nedostaje vode, povući će se voda iz Drine. U maksimalnim količinama to predstavlja 0,007 posto proticaja Drine - naveo je on i zaključio:

- Apsolutno zanemarljivo, niko neće primetiti da ta voda fali.

