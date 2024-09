"DA LI ĆE PREDSEDNIK SRBIJE PRISUSTVOVATI NA SAMITU BRIKSA ZAVISI OD VIŠE FAKTORA!" Analitičar: Jedna okolnost bi bila otežavajuća

Predsednik Aleksandar Vučić održao je sastanak u Podrinju sa članovima Vlade Srbije sa kojima je razgovarao o strateškim projektima, povećanju plata i penzija, a posebno o pitanju zdravlja ljudi.

Predsednik je najavio i da će u naredne četiri godine biti obezbeđen novac za izgradnju najvećeg broja kilometara lokalnih i regionalnih puteva u našoj zemlji,a govoreći o izgradnji i ulaganjima,on je, medjutim, naglasio i da postoje razni spoljni i unutrašnji interesi koji bi da zaustave razvoj Srbije.

Na ovu temu govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije član Prеdsеdništva Srpskе naprеdnе strankе Biljana Pantić Pilja i Aleksa Tojčić iz Centra za društvenu stabilnost.

Pantić Pilja ocenila je da predsednik Srbije vodi ubedljivo najbolju politiku za Srbiju.

foto: Kurir televizija

- Do sada Najbolja politika za Srbiju jeste ona koju vodi Aleksandar Vučić, a to je da budemo neutralni po pitanju svega i da se bavimo samim sobom. Da se bavimo sobom i svojim građanima. Zato je ova priča oko litijuma i oko svega nešto što treba da ojača našu zemlju u svakom pogledu, kao i nabavljanje naoružanja da pokažemo da smo jaki, ali da možemo da ostanemo i dalje nezavisni, jer je to politika koji vodi Aleksandar Vučić koji zato i jeste većinom glasova izabran za predsednika - rekla je Panić.

Tojčić je komentarisao jušerašnju izjavu Vladimira Putina da očekuje da će videti predsednia Srbije na samitu BRIKSA-a u Kazanju na jesen.

foto: Kurir televizija

- To da li će predsednik otići na taj samit videćemo. Teška je situacija kada je o tome reč. Vidimo da Srbija trpi izuzetno snažne pritiske samo zato što nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji. To je nešto što bi iz Rusije trebalo da razumeju. Uostaom govorili su nekoliko puta da je držanje Srbije u tim okolnostima je zaista herojsko - rekao je Tojčić i dodao:

- Da li će predsednik otići na taj samit zavisi od više faktora. Ako bui on bio jedini državnik iz Evrope koji bi otišao tamo onda to može da proizvede prilično negativne reakcije na evropskom zapadu. Mislim da je dobro što Srbija istrajava u neuvođenju sankcija Rusiji i da se jako dobro drži od samog početka rata u Ukrajini.

01:52 DA LI ĆE PREDSEDNIK SRBIJE PRISUSTVOVATI NA SAMITU BRIKSA ZAVISI OD VIŠE FAKTORA! Analitičar: Jedna okolnost bi bila otežavajuća

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

06:44 KOSOVO JE CRNA RUPA NA BALKANU! Stručnjaci tvrde: Islamisti su tamo stacionirani! Invazija na Evropu traje tiho