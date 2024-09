DA LI JE IZJAVA FON DER LAJEN OHRABRENJE ZA SRBIJU ILI PRAZNO OBEĆANJE? Prof. dr Stevica Deđanski za Kurir izneo svoje prognoze

Iz Evropske Unije stižu nam videćemo koliko ohrabrujuće vesti. Naime, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen potvrdila je i na Bledskom strateškom forumu opredeljenost EU da ubrza integracije Zapadnog Balkana u Uniju i najavila da će komesar EU za proširenje, koji će uskoro biti imenovan, imati posao u punom radnom vremenu.

A koliko je ovo ohrabrujuće ili samo još jedno prazno obećanje koje stiže iz evropskog dvorišta i šta je još izjavila fon der Lajen,čućemo od prof. dr Stevica Deđanski sa kojim je razgovarala novinarka Kurira Ksenija Stoljiljković.

- Više sam sklon tome da verujem da su to prazna obećanja, jer na taj način pokušavaju da nas drže u svojoj orbiti. 24 godine nas uvek slažnu na neki način tako što obećavaju nešto, a efekat je taj da smo i dalje tu gde jesmo. Pomerili smo se jako malo, skoro beznačajno - rekao je Deđanski i dodao:

- Oni pokušavaju neka pravila da nam nametnu i to je dobro. Mi kooptiramo. Ali pokušavaju i neke druge stvari da nam nametnu kao što je spoljna politika, ali bez konkretnih obećanja i konkretnih rokova. Retorika im je uvek dobra, ali postoji razlika između retorike i dela. Makron je rekao da dokle god se ne reše problemi unuatar EU neće biti njenog proširenja. Znate, kad to kaže predsednik Francuske to ima težinu.

01:57 DA JE IZJAVA FON DER LAJEN OHRABRENJE ZA SRBIJU ILI PRAZNO OBEĆANJE? Prof. dr Stevica Deđanski izneo svoje prognoze za Kurir

