KURIR IZ KOSOVSKE MITROVICE: Nemir i tenzija! Policija tražila bivšeg predsednika opštine i preplašila ceo kraj u kome živi

Bivši predsednik opštine Kosovska Mitrovica Milan Radojević saslušan je u tzv. kosovskoj policiji.

On je inače jedan od petorice Srba koji su pozvani na saslušanje,a osumnjičeni su za navodno falsifikovanje dokumenata u zgradama Privremenih opštinskih organa.

Sa najnovijim informacijama Iz Kosovske Mitrovice u jutarnji program Kurir televizije uključio se dopisnik Kurira Darko Mirković.

foto: Kurir televizija

- Kao što znamo, jedan od petorice Srba koji su dobili poziv za saslušanje za današnji 5. septembar, Milan Radojević juče je bio u policijskoj stanici ovde u severnom delu Kosovske Mitrovice. Milan se pre svega javio, kako je i sam rekao kasnije novinarima, pre svega u cilju da razjasni situaciju. Naime, on bukvalno nije dobio poziv u smislu sudskog poziva, nego su se pojavili pripadnici Kosovske policije, u komšiluku ga tražili, raspitivali se, kaže da je bilo 6-7 policajaca i bukvalno su, da kažem, preplašili ceo deo Kosovske Mitrovice gde živi.

- Čovek je bio na putu u centralnoj Srbiji, vratio se i upravo zato se juče pojavio u severnom delu Kosovske Mitrovice, samo da im kaže da je tu, da tu živi sa svojom porodicom i da nema nameru da se pomeri. Pretpostavljamo, bar mi novinari koji ćemo danas pratiti, da će on i danas ponovo biti u severnom delu Kosovske Mitrovice, tačnije u regionalnoj stanici i videćemo da li će dati izjavu još dva Srbina koji će biti tu. Međutim, kažem, sve je to situacija koja unosi nemir, koja stvara tenziju i tipično je jutro jedno, nema mnogo ljudi na ulicama, škola je počela, pričamo o tome, roditelji nekako odvedu mališane do škole, vrate se, ali svi se okreću nekim svojim obavezama i čekaju šta donosi današnji dan.

