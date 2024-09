ODLIČNA VEST ZA GRAĐANE SRBIJE! Vučić: To znači život za običnog čoveka, izdvojeno je MILIJARDU evra!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas posetu Podrinju obilaskom saobraćajnice Šabac - Loznica, a na pitanje novinara, da li još neki građani Srbije mogu čekivati posete na nekoliko dana, rekkao je sledeće:

- Ja se ovde najbolje osećam, video sam sinoć kako su rekli kako sam otišao u Beograd, a onda rekli izvinite molim vas malo smo lagali. To je zato što uvek polaze od sebe. Kada govore o korupciji polaze od sebe, jer znaju da su oni lopovi, pa misle da će neko drugi da uzme pare od nekoga. E tako vam je sa ovima, oni ne mogu da razumeju da je meni lepo u kasarni. Ja nisam u svili u kadifi rođen. Super je kad je lepo, kad je loše isto je odlično nikakav problem nemam sa tim i ja želim da idem i moraću da odem u nekoliko krajeva, još posebno ovih podno zlatiborskih mesta gde sam već bio. Priboj, Nova Varoš, Sjenica čitav taj kraj da obiđemo. Želim još jednom da obiđemo deo Zlatiborskog i deo Moravičkog okruga, ali naravno moram da odem i na jugo-istok Srbije nije bio na takav način od Babušnice koja pripada formalno Pirotskom okrugu pa da vidimo čitav Jablanički i Činski okrug da obiđemo posebno,posebno taj istični deo prema Bugraskoj granici. Naravno ponovo, Kladovo, Majdanpek, Negotin... Gldeaćemo da vidimo gde je potrebno najviše da odedmo.

- Juče smo doneli, ovo je važna odluka koju smo delimično objavili, ja sam sinoć govorio o tome ali vidim da ljude ne vide kolilko to znači. Mi smo juče u teškoj borbi sa Sinišom Malim i Sašom Stevanovićem iz ministartva finansija uspeli da pronađemo dodatne izvore za naredne 4 godine po 250 miliona evra za regionalne i državne puteve za celu Srbiju. Znači dodatnih milijardu evra. To je strašno dobra vest za ljude u Srbiji. Gotovo svuda u Srbiji ljudi će videti ogroman napredak u izgradnji i obnovi putova. To je vezano samo za regionalne i državne puteve - istakao je predsednik i dodao da je ovo "ono što znači život za običnog čoveka."