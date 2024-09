"KURTI ISTRAJAN U NAMERI DA PROTERA SRBE!" Vučević: Srbija nastavlja politički da se bori

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas, govoreći o blokadi srpskih institucija na severu Kosova od strane kosovske policije, da su svi zaposleni u srpskim institucijama dobili poziv za saslušanje, što pokazuje da premijer kosovskih institucija Aljbin Kurti nastavlja pritisak i teror kako bi Srbima jasno poručio da ne mogu da ostanu i opstanu na Kosovu, prenosi RTV.

"Suštinski pravi se atmosfera da oni tamo ne mogu da odu, a onda odu neki iz centralne Srbije kod Kurtija pa kažu sad će Beograd da premesti Srbe sa severa u Rašku oblast i da pravi uvod da ako Srbi ne daj Bože budu proterani sa Kosova da je to u stvari ideja Beograda. Mnogo teška situacija, nesrećni smo, znate da ne možete da preduzmete sve što bi inače preduzeli jer su takve okolnosti", rekao je on.

Vučević je istakao da Srbija ima dve opcije, da ide u sukob ili da se bori politički i diplomatski što, prema njegovim rečima, deluje nedovoljno efikasno za javnost jer ne zavisi sve samo od Srbije, već i od onih koji su pokrovitelji kosovske nezavisnosti, koji dozvoljavaju da Kurti praktično zaustavi dijalog Beograda i Prištine.

Kako je naveo, Srbija preduzima sve tako što zove, pritiska, priča, ukazuje, dostavlja dokaze, tako što se Srpska lista sastala sa ambasadorima zemalja Kvinte, tako što su Srbi imali miran protest, tako što Srbi pružaju miran otpor na Kosovu, tako što Srbija ulaže sve svoje diplomatske napore da neko kaže Kurtiju da stane.

Vučević kaže da Kurti istrajava u svojim namerama kako bi došlo do rata, ocenivši da Kurti ima nameru ili da potpuno protera Srbe ili da dođe do oružanog sukoba koji bi doveo do momentuma da on ima legitimnu i legalnu akciju da čisti sever Kosova.

"Čeka se neki nervozan potez Srbije. Druga opcija za Srbiju je put ili polje sukoba, ali moramo da razumemo da onda nije samo pitanje KiM nego pitanje cele Srbije, nećemo onda da imamo problem samo sa kosovskim snagama nego je tamo i Kfor i Nato pakt, moramo da razumemo ceo ambijent. To ne znači da se neko plaši, ali moramo da budemo racionalni i obazrivi", poručio je predsednik Vlade Srbije.

Kurir.rs/Kosovo online