"OSTALO MI JOŠ SAMO 7 ISPITA" Vučić oduševljen šansom: Pustiće me glavni trener večeras da malo treniram juniore

LOZNICA - Meni ostalo još samo 7 ispita da položim pa ću imati visoku stručnu spremu za košarkaškog trenera, verujem da ću to do decembra, januara da završim pa će glavni trener da me pusti večeras, desetak minuta, da malo treniram juniore KK Loznica, da probam... Da se podelimo na dva koša, kazao je predsednik Aleksandar Vučić na pitanje dokle je došao s Višom trenerskom koju studira pa rekao da će mu to večeras biti najlepše.

- Tako da ću da ih vodim večeras jedno desetak minuta, nadam se da moja ekipa neće da izgubi sa 50 razlike..., rekao je odgovarajući na pitanja novinara posle obilaska radova na putu Šabac-Loznica.

Podsetimo, predsednik do ponedeljka sve svoje dužnosti obavlja iz Loznice gde je preselio svoju kancelariju kako bi mogao da obiđe Podrinje i razgovara s građanima tog dela Srbije.

- Gledaću! Naravno da ću da gledam fudbal večeras, to će u kasarni da bude... Nisam baš preveliki optimista ali se nadam i uzdam u borbenost naših..., veli predsednik i dodaje:

- Znate, nacionalni tim je svetinja, a ja nikad nisam razumeo kad ode u drugi tim da igra jer mu je to dobro u karijeri... Kako ti to kao građanin Srbije možeš da odeš da igraš za neku drugu reprezentaciju, za mene su zastava i grb Srbije svetinja, i kakve veze to ima s Piksijem... Koga briga da li je to Piksi ili neko drugi, danas jeste, sutra nije, prekosutra drugi... Vučić danas jeste, sutra nije... Ali kad te tvoja država za nešto pozove, onda je tvoja obaveza da se odazoveš... Biće mnogo promena u fudbalskoj organizaciji na svim nivoima, i u rukometnom savezu i veslačkom, polako...

- Mi 20 godina u nekim sportovima ne možemo da se oporavimo od svađa i sujeta pojedinih ljudi oko novca... Ja ću naravno biti uz našu Srbiju, ne znam uz koga bih bio... Ja rezervnu otadžbinu i reprezentaciju nemam, zaključio je Vučić naglasivši da ćemo za Loznicu i Zajčar dobiti međunarodne dozvole za igranje pa će i ti gradovi moći da vide i dočekaju svoj nacionalni tim.