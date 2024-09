BRNABIĆ: Projekat litijuma u Nemačkoj je toliko važan da ga je Šolc koristio kao adut u izbornoj kampanji

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić ocenila je danas da je projekat iskopavanja litijuma u Nemačkoj toliko važan da ga je i kancelar Nemačke Olaf Šolc koristio kao adut u izbornoj kampanji za pokrajinske izbore.

- Oba litijumska projekta u Nemačkoj su toliko važna, da je Olaf Šolc u kampanji, u trenutku kada njegova stranka i koalicija koju predvodi kao kancelar, jako loše stoje u Nemačkoj, kao kec iz rukava izvukao upravo ovaj Zinvald projekat - kopanje litiuma iz stene i prerada litijuma. U Nemačkoj, u Frankfurtu, prerada litijuma na 15 kilometara od centra Frankfurta - rekla je Brnabić.

Ona je tako odgovorila na pitanje novinara, da prokomentariše izjavu glumca Radeta Šerbedžije, koji je upitao zašto se litijum kopa u Srbiji, a ne kopa se u Nemačkoj, na šta je Brnabićeva rekla da će se u Nemačkoj kopati.

- Toliko je to važno u Nemačkoj, da vi u kampanji imate, da je to taj projekat koji će vam doneti glasove, koji će pokazati da se borite za samoodrživost Nemačke, da se borite za Nemačku industriju, a da sve to može da se radi na način koji je bezbedan za životnu sredinu i za zdravlje ljudi - rekla je Brnabić.

Na tvrdnje koje postoje u javnosti kako se trenutna vlast ne bori za zaštitu životne sredine, Brnabić je navela da se država, preko Ministarstva životne sredine, obavezala u različitim planovima da u ovom mandatu uloži tri milijarde evra samo u zaštitu voda u Srbiji.

- U postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda, izgradnju kanalizacijskih mreža, koje će sve otpadne vode prikupljati, voditi u postrojenja za prečišćavanje otpadnih vod, kako bi mi štitili naše reke. Zašto bi neko, ko je toliko radio na zaštiti naših voda... zašto bi taj rekao 'e dobro, pustiću Rio Tinto ili bilo kog drugog, da divlja i da nam zagadi naše vode'. To baš nikakvog smisla nema - zaključila je Brnabić.

