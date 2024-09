PREDSEDNIK VUČIĆ O ŠOLCU I LITIJUMU: Nisam siguran da Rio Tinto želi da uloži dovoljno novca u zaštitu životne sredine

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da "nije siguran" da kompanija Rio Tinto želi da uloži dovoljno novca u zaštitu životne sredine i voda u Srbiji u vezi najavljenog projekta rudarenja litijuma u Podrinju.

Vučić je kazao da se "plaši" da Rio Tinto želi da uloži manje para u zaštitu životne sredine da bi ostvario veći profit i da on to neće dozvoliti.

"Nauka je daleko otišla, sve može da bude čisto samo je pitanje da li neko hoće da uloži dovoljno para a to da li hoće nisam siguran. Po papirima koje smo juče analizirali, to do sada nisu pokazali", rekao je Vučić novinarima posle obilaska pripadnika Vojske Srbije na planini Gučevo.

On je kazao da je o litijumu telefonom razgovarao s nemačkim kancelarom Olafom Šolcom koji ga je pozvao u posetu toj zemlji u kojoj je počela proizvodnja te mineralne sirovine.

"Šolc je nedavno u Saksoniji pokrenuo proizvodnju litijuma i ponudio mi danas da zajedno odemo tamo da se i mi i celokupna srpska javnost uverimo koliko je Nemačka ozbiljna. Mislim da pokušava da nam pomogne i da kaže da je to moguće, znam da jeste moguće ali nisam siguran da li oni koji su ovde žele to da obezbede", rekao je predsednik.

Dodao je da je sa nemačkim kancelarom razgovarao i o pitanjima bezbednosti u Evropi kao i o regonalnim temama.

"Imali smo veoma važan i dobar razgovor, shvatio sam da pažljivo prati i vodi računa o zbivanjima u Evropi, a tiče se stabilnosti, bezbednosti i regionalne politike", kazao je Vučić.

On je rekao da će se na otvorenom skupu, na koji će pozvati neistomišljenike, da se suoče sa svakim, i odgovarući na ocene iz opozicije da se plaši, pa spava u kasarni, rekao da će svaki dan da šeta Loznicom.

"Ne plašim se ničega sem Boga i svoje savesti", rekao je Vučić, nakon što je prisutvovao prikazu sposobnosti pripadnika specijalnih jedinica Vojske Srbije, navodeći da će država nastaviti sa ulaganjem u nju jer predstavlja garant sigurnost.

Kurir.rs/Beta