VUČIĆ U OSEČINI: Privatnici, veliki ulagači, ko hoće da napravi novu Srbijanku, država daje pola para i ne traži da vratite!

OSEČINA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je bio gost porodice Jovanović iz Osečine, koja ima porodičnu firmu "Jovanović voće" i veliku sušaru koja se bavi sušenjem i preradom šljive koju izvozi u Rusiju i u arapske zemlje.

Predsednik je razgovarao sa domaćinom i glavom kuće i firme Jovanović o šljivi, njenoj ceni, kako idu posao i prerada, ali i sa radnicima koji su mu pokazali šta im je posao, šta rade na traci, kako pakuju u džakove...

Vučić je upitao i kako država može da pomogne pored subvencija... Jesu li potrebne mašine?

- Hvala državi, hvala Vama predsedniče, rekao je Dobrivoje Jovanović koji, kako mu je rekao Vučić, može samo za mašine da dobije od države polovinu para, što je oko 250.000-300.000 u grantovima.

Naime, Vučić je pojasnio da od 700.000 evra za mašine može tako da se dobije od države na "poklon" 250-300 hiljada evra subvencija samo mora da se prođe kroz kompletnu proceduru.

Važna poruka Vučića privatnicima i velikim ulagačima: Ko hoće da napravi novu Srbijanku... - Privatnici, ko hoće da napravi novu Srbijanku, Podgorku, Valjevku, kako god da se zove, da ne kumujem ja, država daje pola para i ne traži da vratite! Jedino nam vratite zaposlenošću, poručio je Vučić ozbiljnim privatnicima i velikim ulagačima dodavši da je država spremna da da velike subvencije a da neko sposoban treba da obezbedi plasman. - Svako ko bi napravio novu Srbijanku ovde, dobio bi ogromnu podršku u subvencijama, idemo do 50 odsto subvencija, pola para dobijate od države! Evo da ponudim svakome ko misli da u Valjevu napravi neku novu Srbijanku, nek se zove Valjevka, kako hoće, dobiće ogromne subvencije od države – bilo ko i bilo kad, računajte na ogromnu podršku. Idemo do 50 odsto subvencija za prehrambenu i isto toliko za prerađivačku industriju", naglasio je Vučić i dodao: - 10 miliona, 20 miliona, da fabrika bude 100 odsto u privatnom vlasništu, ali da vidimo ozbiljan biznis plan, neko ko se time ozbiljno bavi, ko ima iskustva, a ne da dajemo pare nekom ko će da nas prevari, kazao je Vučić koji je sa domaćinom Jovanovićem nazdravio njegovim ukućanima sa po jednom rakijicom - šljivom koju su zajedno popili pa se predsednik našalio upitavši gde je sad Drobnjak kad je tu rakijica! Vučić je dodao da bi jedno novo preduzeće poput "Srbijanke" ili "Podgorke" mnogo značilo za ceo kolubarski kraj, ali i čitavo Podrinje, kao i tamnavski kraj. - Bilo ko, bilo kad, računajte na ogromnu podršku. Mi idemo do 50 odsto subvencija za prehrambenu industriju, do 50 odsto za prerađivačku industriju. Hoćete fabriku da pravite, pola para dobijete na poklon od države. Samo za to mora da se obezbedi i tržište i sve drugo. Ali ako ste uspešni, onda i to nije problem", naglasio je Vučić. "Ja sam naučio sve da platim! Kojiću, reguliši" Domaćin Jovanović spakovao je predsedniku poklončić kako domaćinska tradicija tog kraja inače nalaže da se gost daruje, ali Vučić je ljubazno odbio te rekao da će sve to da plati jer drugačije nije ni po zakonu, niti je on takav. - Kojiću, reguliši, viknuo je predsednik koji je prethodno, probajući suve šljive, rekao da će taman večeras da ih jede dok bude gledao utakmicu.

"Ovakve firme su velika stvar za Srbiju i veliki potencijal za izvoz"

- Ovakve firme su velika stvar za Srbiju i veliki potencijal za izvoz koji će država dodatno da podrži subvencijama. Naš interes je da razvijamo domaće privrednike, da bi zarađivali više, bili konkurentni na svetskom tržištu i nastavili tradiciju svojih predaka...

- Kvalitet naše šljive je izuzetan. Dobra je za jelo, suva pogotovo, a i rakija od šljiva nam je odlična. Naša bitka je sad za mnoga tržišta u svetu, kada je u pitanju izvoz šljive, pogotovo suve šljive, a arapske zemlje su posebno za to zainteresovane. O tome ću razgovarati već sutra sa ambasadorima arapskih zemalja u našoj zemlji, kazao je Vučić u gostima kod Jovanovića.

"Naša bitka nije samo za rusko nego i za arapsko tržište!"

Kad je reč o malinama i kupinama, Jovanovići sarađuju s jednom porodicom iz okoline koja im dostavlja to bobičasto voće i koja mesečno zaradi od tog posla više od 1.000 evra.

- Sutra priređujem u Loznici u nekom restoranu, kafani, večeru za arapske ambasadore - kazao je Vučić koji je naglasio da je naša bitka ne samo za rusko nego i za arapsko tržište.

Vučić je kazao da će s njima da razgovara da vidi ako možemo da im prodajemo suvu šljivu. "Suva šljiva je izuzetno jelo, izuzetan je kvalitet", veli Vučić.

"Pokušaćemo da vam pomognemo, vaš izvoz. Subvencionisaćemo vam i mašine koje su vam potrebne", kazao je. "Važna je to bitka za tržište. U Srbiji je poljoprivreda preko 4 odsto BDP-a. Naša je bitka pored ruskog i za arapsko i afričko tržište", istakao je.

"Naš interes je da razvijemo domaće privrednike, da oni zarade više pa da ulažu i da se takmiče protiv najboljih na svetu. To nije pitanje jedne godine već za narednih 10-20 i više". "U arapskom svetu ljudi vole da drže suvo voće u činijama i to im je navika, za nas je to super, teško je naći bolji proizvod od ovoga", rekao je Vučić.

- Ljudi i ne znaju da mi dajemo pare za to... Ovo je značajno za arapsko tržište, to je i njihova navika, a to je za nas super! Oni vole da drže te suve šljive, suvo voće u činijicama... - veli Vučić dodajući da kad je reč o subvencijama treba da se zahvali i EU a domaćin Jovanović je rekao da bez pomoći države ničeg od ovoga nije bilo.

Predsednik u domaćinstvu Jankovića u Gornjem Crniljevu

Posle Jovanovića, predsednik je posetio i domaćinstvo Aleksandra Jankovića gde se poslužio slatkim i pekmezom pa upitao domaćina koliko može da proizvede i koliko da proda. Razgovarao je i sa ženama iz domaćinstva koje vredno kuvaju pekmez i po 5 sati i vredno ljušte šljive za slatko.

Podsetimo, Vučić će tokom boravka u Podrinju razgovarati sa građanima, učestvovati u različitim događajima i posetiti više sela, opština i gradova. Vučić je 15. avgusta već išao u Mali Zvornik kako bi razgovarao sa građanima, a glavna tema bilo je iskopavanje litijuma u dolini Jadra.

Predsednik Srbije je ranije najavio da će u Podrinju primati i strane zvaničnike. Vučić je rekao da će obići opštine iz više okruga i deo Kolubarskog i Zlatiborskog okruga, kao i da je potrebno da se o iskopavanju litijuma otvori široka debata.