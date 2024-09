LETONAC S NAJVIŠE ŠANSI DA BUDE NOVI KOMESAR ZA PROŠIRENJE EU Srbija može da se približi članstvu, ali u fokusu je rat na istoku

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen do kraja nedelje će imenovati novog komesara za proširenje EU, a strani mediji najveće šanse za to mesto daju aktuelnom potpredsedniku Evropske komisije i bivšem premijeru Letonije Valdisu Dombrovskisu. Iako je nerealno očekivati da će tokom mandata Letonca, ukoliko zaista bude zauzeo ovu poziciju koja je možda i najvažnija za sve zemlje kandidate za članstvo u EU, Srbija biti primljena u porodicu EU, svakako se može očekivati da se naša zemlja približi tom cilju otvaranjem novih klastera, ocenjuju sagovornici Kurira.

Više scenarija

Istraživač u Institutu za evropske studije Petar Milutinović podseća za Kurir da je pitanje proširenja EU na region Zapadnog Balkana ranije bilo visoko na političkoj agendi, ali da je u kontekstu nesrećnih geopolitičkih okolnosti i rata u Ukrajini čitav taj proces zamrznut.

- Najava nove Evropske komisije i novog komesara u vezi s proširenjem EU može da podrazumeva samo da Srbija u paketu s drugim državama, zajedno sa Ukrajinom, postane punopravna država članica EU. Ne možemo očekivati da Srbija pre 2030. godine, zajedno s Crnom Gorom, postane članica, ali možemo očekivati da se u periodu posle omogući geopolitičko proširenje, poput proširenja iz 2004, kada je primljen veći broj novih država članica. Naime, sada postaje realan scenario da Srbija i Crna Gora zajedno sa Ukrajinom i Moldavijom budu sledeće države članice EU sa statusom punopravnog članstva - ocenjuje naš sagovornik.

I politikolog Rajko Petrović kaže za Kurir da se i kroz ovo imenovanje Letonca mogu sagledati geopolitički interesi i kompleksni problemi nastali zbog rata u Ukrajini.

- EU ima mnogo svojih unutrašnjih problema, a prioritet joj je svakako dešavanje na istoku Evrope. Teško je očekivati da će za vreme mandata novoizabranog komesara Srbija postati deo EU, ali joj se svakako može približiti otvaranjem novih klastera. S druge strane, činjenica da je novi komesar Letonac dodatno govori u prilog tome da će fokus biti usmeren ka Rusiji i Ukrajini, jer kriza u tom delu Evrope preti da ugrozi i baltičke zemlje - objašnjava on.

Ko je Dombrovskis

Valdis Dombrovskis već ima veliko iskustvo u Evropskoj komisiji, s obzirom na to da je njen član postao 2014. godine. Za vreme mandata Žan-Kloda Junkera, od 2014. do 2019, Dombrovskis je bio evropski komesar zadužen za evrozonu, društveni dijalog, finansijske usluge i tržište kapitala. Tokom prvog mandata Ursule fon der Lajen kao predsednice EK od 2019. do 2024. godine, Dombrovskis je bio izvršni potpredsednik za ekonomiju koja radi za ljude, što je portfelj koji je pokrivao oblasti koje je i do tada pokrivao - ekonomsku i monetarnu uniju i socijalna prava. Tokom mandata Komisije pod njegovu nadležnost došla je i oblast trgovine.

Dombrovskis je bio premijer Letonije od 2009. do 2014. godine, a pre toga je bio poslanik u Evropskom parlamentu. Osnivač je partije Jedinstvo, koja je trenutno deo vladajuće koalicije u Letoniji. Ova stranka je deo demohrišćanske Evropske narodne partije (EPP), koja je na izborima za Evropski parlament u junu ove godine osvojila prvo mesto.

Mediji o novoj Evropskoj komisiji Sastav poznat do kraja nedelje O imenovanju Valdisa Dombrovskisa na mesto komesara za proširenje kao najverovatnijem ishodu sastavljanja nove evropske administracije najpre je izvestio nemački Velt, a zatim i briselski Politiko. Prema informacijama Velta, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen će do kraja nedelje predstaviti sastav nove Evropske komisije u kojoj bi trebalo da budu i četiri izvršna potpredsednika. Jedan od njih bi bio Dombrovskis, a njegov mandat bi pokrivao "proširenje i obnovu Ukrajine". I briselski Politiko vidi Dombrovskisa kao potencijalnog komesara za odbranu ili proširenje. Taj medij naglašava da je stvaranje funkcije zasebnog komesara za proširenje odraz povećanog značaja ove oblasti za EU.