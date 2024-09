DRŽAVA MORA DA URADI VIŠE ZA LJUDE OVOG KRAJA: Predsednik Vučić obradovao narod Podrinja: Velike su investicije su u pitanju FOTO

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas obilazak Podrinja, a nakon obilaska radova na rekonstrukciji mosta na graničnom prelazu Karakaj, obilazi i destilerije TIM.

Na početku je predsednik sa domaćinima obišao destileriju gde su mu pokazali kako se prerađuje voće, čisti tehnologija.

"Divno izgleda ovde! A tek što dobro šljiva miriše! Kažu da bi ove godine rebalo da bude dobra rakija. Ja se u rakiju ne razumem, ali Mile je ekspert, on će da proba. Država mora da uradi više za ljude ovog kraja. Rekonstruisaćemo dalekovod, kako bi rešili problem struje. Do kraja oktobra završavamo projekat tunela ispod Kadinjače, kreću da se rade brza saobraćajnica Loznica - Mali Zvornik, tunel ispod Azbukovice i lokalni putevi- sve to će ljudima u ovom kraju da učini život lakšim. Velike su investicije su u pitanju, ali je nemerljiva korist za građane, Podrinje i celu Srbiju", napisao je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Vučić se prilikom obilaska raspitivao o obimu i načinu proizvodnje rakije.

- Đedova rakija je postala brend. Nije 70.000 litara malo - naglasio je.

- Dobro šljiva miriše, možemo li da pomognemo nešto - upitao je predsednik domaćina i dobio odgovor da je struja problem.

foto: screenshot Pink tv

- Ako je ljudima struja najveći problem, da probamo da rešimo to - dodao je predesednik.

- 40 godina sluša o tunelu, mi tek sada završavamo projekat i odmah idemo u izgradnju tunela. Obilaznica Užice ide odmah, radićemo i tunel ispod Azbukovice, sve će to mnogo da vam olakša. I još brzu saobraćajnicu od Loznice do Malog Zvornika. Moja je ideja bila da uzmemo pet milijardi za lokalne i regionalne puteve ali ne možeš zbog deficita, imamo pare ali ne smeš zbog deficita da se igraš. Uspeli smo da obezbedimo, da idu po 250 miliona evra dodatnih, na lokalne i regionalne puteve - rekao je predsednik.

Наставићемо да улажемо у Републику Српску, а они којима то смета нека промене свог председника и своју власт на следећим изборима. https://t.co/EdD7JlvTM4 — Александар Вучић (@avucic) September 6, 2024

Razgovor sa meštanima

- Znam da se bolje živi nego ranije ali uvek može bolje. Kažite šta vam je najvažnije. Tunel Kadinjača, završavamo projekat do kraja oktobra, gledaćemo da u novembru potpišemo ugovor. Da kompanija koja bude radila, uz srpske podizvođače počnu to da rade. Do marta ćemo da završimo tunel ispod Azbukovice i to će da vam olakša. Kada završimo do Loznice brzu saobraćajnicu, odmah idemo na izradu projektne dokumentacije brze saobraćajnice Loznica-Mali Zvornik. Ostaje nam još, to je 25km Debelog brda, to neću još da obećam, kad ovo krenemo, razmišljaćemo kako i da taj problem rešimo - najavio je predsednik.

On je, podsetimo, prethodno obišao đake u školi u Brezjaku, odneo im je uštipke i najavio da će poslati četiri interaktivne table za Brezjak, Nedeljice i Korenitu.

Prethodno je obišao i porodičnu kompaniju, mlekaru Spasojević "Zapis Tare".

- Možete da računate na veliku podršku države, čak do 50 odsto granta - rekao je predsednik tokom obilaska.

Program posete: 09:00 - Obilazak radova na rekonstrukciji mosta na graničnom prelazu Karakaj 11:40 - Obilazak destilerije TIM 13:30 - Razgovor sa ribolovcima i ručak u Malom Zvorniku 16:30 - Sastanak sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom