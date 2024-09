U OPSESIJI VUČIĆEM PREVAZIŠLI SEBE Šolakovi mediji u bizarnim napadima predsedniku sad zameraju i KOJOM RUKOM PRŽI PALAČINKE?!

Mediji Dragana Šolaka prevazilaze sami sebe pošto iz dana u dan pronalaze sve bizarnije načine da kritikuju vlast, odnosno udare na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Opsednutost Vučićem otišla je toliko daleko da je televizija N1 emitovala prilog u kojem urednik Radara Milan Ćulibrk analizira Vučićevu tehniku pečenja palačinaka.

Gledaoci su imali priliku da u informativnom programu slušaju kako Vučić pogrešno prevrće palačinke, kako nepravilno drži tiganj i slične opaske stručnog analitičara.

- Ja sam gledao kako on pravi palačinke. On je dešnjak i prevrće palačinak levom rukom. To se ne radi. Tiganj se drži u levoj, a palačinak prevrće desnom - izgovara Ćulibrk za N1.

Na stranu to što je ovo ispod svakog nivoa ozbiljnosti i prelazi granice dobrog ukusa, sagovornik N1 je potpuno obmanuo javnost. Toliko je pažljivo gledao video snimak na kojem Vučić u kasarni peče palačinke za vojnike da je svoju tezu postavio na potpuno lažnoj osnovi - Vučić peče palačinke baš onako kako je Ćulibrk rekao da treba da se radi!

