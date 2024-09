PROVERAVAĆEMO SVUDA DA LI SE SPROVODI AKCIJA "NAJBOLJA CENA" Vučević: Porodica može da uštedi od osam do 22.000 dinara

Premijer Srbije Miloš Vučević obišao je Pirot i uverio se da se akcija "Najbolja cena" sprovodi i u ovom delu naše zemlje.

Vučević je u posetu došao sa ministrom Glišićem.

-Iskoristio sam da dolazak u Pirot da pokažemo da se akcija “Najbolja cena” sprovodi svuda i proveramo da li se sprodovi svuda. Ne proveravamo samo prodavnice u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, već gledamo i stanje u drugim delovima Srbije, jer i tu živi naš narod i građani. Hvala kompaniji Marmil što nisu ništa skrivali. Ono što smo Darko i ja birali, u nekoj dečačkoj želji da kupimo sve što nam se sviđa, je koštalo, a nije mnogo koštalo, evo ovaj račun pokazuje, 2.516 dinara. Ne kažem ni da je malo, a ne bih rekao ni da je mnogo. Značajno je jeftinije. Ovo bi bilo do 20 do 30 posto skuplje da smo kupovali po redovnoj ceni. Ono što jeste moja ključna poruka, ljudi mogu da se uvere da u svim kategorijama proizvoda imamo bar jedan segment koji je na najboljoj ceni. Kada govorimo o mlečnim proizvodima imamo barem jedno mleko koje je na najboljoj ceni, kada govorimo o brašnu ili šećeru, suhomesnatim proizvodima, hemiji, sve ono što čini potrošačku korpu možete naći pod ovom promocijom, rekao bih idejom “Najbolja cena”.

Premijer je dodao i da jedna porodica može da uštedi od 8.000 do 22.000 dinara mesečno kupujući proizvode obuhvaćene ovom akcijom, u zavisnosti od vrste proizvoda i vrste prodavnica.

- Nisu imali svi istu cenu svakog proizvoda, nisu im iste marže. Ono s čim sa nezadovoljan, video sam da postoje par opština koje nemaju nijednu prodavnicu u sistemu akcije “Najbolja cena”. Darko i ja smo hteli da odemo u Belu Palanku. Imaju male prodavnice i nemaju prostora da se bave akcijom. Ne želimo to da preskočimo. Treba da obuhvatimo veći broj proizvoda, ima prostora siguran sam i da se ljudi osete zadovoljnije. Ova priča će se nastaviti, idemo dalje i bavićemo se opštim pitanjem cena. Pokušavam da shvatim ko sve učestvuje u lancu formiranja cena jednog proizvoda. Ljudi obično misle da je to pitanje države. Niko neće da ukine tržište, da nekome ukinemo poslove, već da te stvari napravimo na boljem nivou. Nastavljamo dalje akciju, obilazićemo druge delove Srbije. Pojavljivaćemo se tamo gde ne očekuju, da neko unapred sve pripremi. Voleo bih da bude i lokalnih proizvoda u okviru akcije “Najbolja cena”. Pomeramo stvari. Meni svi oni mimovi su super, ništa mi to ne smeta. Mene interesuje da ljudi imaju uštedu kada uđu u prodavnicu. Važno je da je nešto bolje, može još bolje, ali smo neke stvari učinili pravičnijim.

