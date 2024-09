"DRINA JE IZVOR ŽIVOTA ZA SVE KOJI ŽIVE U BLIZINI" Vučić u vožnji čamcem na Zvorničkom jezeru: Naš posao je da sačuvamo reke VIDEO

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u vožnji čamcem na Zvorničkom jezeru sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.

- Voda je izvor života. Drina je izvor života za sve one koji žive u njenoj blizini. Zato je naš posao da sačuvamo i očistimo naše reke i naša jezera. Na Zvorničkom jezeru imaćemo mnogo posla i moraćemo da kupimo mnogo novih mašina da bismo jezero uspešno očistili. To je naš zadatak i naša obaveza. Na prelepom Zvorničkom jezeru sa Dodikom razgovaram o budućim planovima i projektima koji će dodatno povezati ljude sa obe strane Drine. - Pošto smo obojica malo teži nego što je predviđeno za ovaj čamac, nekako smo stigli do Malog Zvornika.

Predsednik je danas je obilazio Podrinje, a nakon obilaska radova na rekonstrukciji mosta na graničnom prelazu Karakaj, i destilerije TIM, stigao je u Mali Zvornik.

Predsednik je u Malom Zvorniku ručao i razgovarao sa ribolovcima i drugim građanima.

