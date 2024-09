OBAVEZNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA VAŽNA KOMPONENTA ODBRANE! Analitičari: Srbija šalje poruku odvraćanja svim svojim neprijateljima

Posle mnogo polemika, analiza i proračunavanja, uskoro će biti i konačno odlučeno da li Srbija vraća obavezno služenje vojnog roka. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će ta odluka biti doneta u narednih 20 dana i ukoliko se ova obaveza ponovo vrati u zakonske okvire, vojni rok bi najverovatnije trajao 75 dana, a služili bi ga punoletni muškarci do 30 godina. Ideja o vraćanju obaveznog služenja vojnog roka uslovljena je i geopolitičkim prilikama i poruka je odvraćanja svim neprijateljima Srbije, ocenjuju sagovornici Kurira.

Optimalna obuka

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić objašnjava za Kurir da ovakav potez države dolazi u trenutku evidentnih nestabilnosti u Evropi i svetu.

- Prvo, vojska ima realnih problema da određena sredstva koja poseduje pokrije sa dovoljnim brojem ljudi. Drugo, potrebno je da se i nivo patriotizma, odgovornosti, sloge, zajedništva i svesti o zajedničkim vrednostima širi i kroz ovaj vid okupljanja. U ovako složenoj geopolitičkoj situaciji moramo da pokažemo da smo svesni i situacije i potrebe da se država i njene vrednosti brane. Mi nikad nikoga nismo napadali, nećemo i nadalje, ali vojni rok je vrlo važna komponenta sveopšte odbrane zemlje. Ljudi treba da budu osposobljeni da u slučaju potrebe i opasnosti možemo da reagujemo kao zajednica, kao država, a ne da se samo oslanjamo na plaćeničku vojsku. To mogu bogate zemlje. Srbija mora da pokaže da je jednistvena, da zajednički delujemo i da nismo spremni da podležemo bilo kakvim pritiscima. Obaveza vojnog roka je poruka odvraćanja svim neprijateljima Srbije, da smo svesni šta imamo da branimo, da nikad nećemo odustati od toga da branimo svoju zemlju. Ovo je nešto što upotpunjuje sve napore države da tehnički, tehnološki i finansijski ojača vojsku - smatra Miletić.

On ocenjuje da je odabrana optimalna forma koja vojnu obuku čini krajnje bezbolnom i bezazlenom u smislu utroška vremena.

- Ne treba zaboraviti da živimo u sasvim drugim vremenima. Svedoci smo da se ratovi više ne vode prsa u prsa, nego da u ratovanju učestvuju dronovi i mnoge druge nove tehnologije. U tom smislu je potrebno uključiti i obučiti mlade ljudi. To je jedan od osnovnih elementa odvraćanja neprijatelja od naše teritorije - naglašava Miletić.

Složena situacija

Profesor i general major u penziji Božidar Forca kaže za Kurir da je geopolitika ključna stvar koja svaku državu opredeljuje za ovaj model vojnog roka.

- Današnja situacija u svetu je vrlo složena. Kao država, više ni u šta ne možete da ste sigurni. Sporazumi se raspadaju, sistemi padaju, savezi se raskidaju i prave... Ako nemate da se oslonite na svoje, ne možete kao država da budete sigurni. Srbija ima resurse i ona je cenjena po tome. Nekadašnji model prelaska na profesionalnu vojsku pokazao se kao ispravan pre svega zbog odnosa mladih generacija. Međutim, menjaju se uslovi i pokazuje se da redovna vojska, a pogotovo na našim prostorima, "jeftinija" nego što je to profesionalna vojska. Problem u Srbije je Ustav i član 45 koji govori o prigovoru savesti i on, nažalost, ni u uslovima vanrednog i ratnog stanja ne može da bude suspendovan. Generalštab ima ideje, planove i programe za vraćanje vojnog roka. Sve ovo što se dešava govori u prilog da je neophodno vratiti obavezno služenje vojnog roka - rekao je on.

ČINJENICE - Srbija je obavezni vojni rok od šest meseci ukinula 2011. godine - Vraćanjem ove obaveze uvela bi se obuka najverovatnije u trajanju od 75 dana - U prošlosti u vreme SFRJ vojni rok je trajao 24 meseca, pa je smanjivan na 18, 15 i 12 meseci - Obavezan vojni rok imaju Grčka, Austrija, Švajcarska, Norveška, Švedska, Danska, Rusija, Kipar, Turska... - Vraćanje ove obaveze razmatra se u Crnoj Gori, Francuskoj, Nemačkoj...