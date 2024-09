PREMIJER VUČEVIĆ: Neverovatno da niko ne može da zaustavi Kurtija, čoveka koji namerava da etnički očisti KiM

Premijer Srbije Miloš Vučević kaže da "ne može ništa da zameri ljudima koji su u borbi za golo preživljavanje, jer se Srbi na Kosovu i Metohiji, nažalost, bore da ostanu da mogu da žive tamo gde žive vekovima“.

"To se sve dešava pred očima onoga što zovemo međunarodna zajednica, koja kritikuje Kurtija preko nekih saopštenja. Neverovatno da niko ne može da zaustavi čoveka koji namerava da etnički očisti KiM", naveo je premijer Vučević i nastavio:

"Oni svaki dan vrše kontrole i nadziru sve naše privremene organe ne samo na severu, već i u Prištini, Gračanici. Vi znate da su bili hapšeni ljudi u Štrpcu. Tu gde je malo Srba ostalo na KiM Kurti sprovodi akcije. Čeka nas velika politička i diplomatska borba. Još jednom ću da ponovim, možda se nekome ne dopada, jedno je da se politički borimo, a druga opcija je da idemo u sukobe. Treća opcija ne postoji".

Vučević dodaje da "nas na Kosovu čeka KFOR i NATO".

"Moramo da vodimo računa o celoj Srbiji i da štitimo naš narod na KiM, kada su nam vezane ruke. A kada bismo mogli da dođemo do jedinstva po pitanju KiM, gde se svakodnevno svađamo, nego da postoji zajednički imenitelj. Mislite da Kurti može da otvori ovakav kulturni centar u Đakovici, da priča o EKSPU? On je učenik Adema Demaćija. Ta priča da je to davno rešeno, a šta će vama Srbija?

Vučević je naglasio da svaki dan moramo da pričamo o KiM, da naša deca uče šta su Prizren i Gračanica.

"Ne da bismo nekoga mrzeli, nego sebe poštovali. Kao što treba da čuvamo ćirilicu. Oni bi jedva dočekali da mi kažemo da nećemo da pregovaramo. Oni bi rekli: 'Evo, Srbija i Beograd neće'. Oni bi 'platili' za taj scenario. Bolje da smo prisutni, da se razgovara i da smo prisutni tamo gde se razgovara o nama, nego da se razgovara o nama bez nas", zaključio je premijer.

Bonus video:

01:18 Miloš Vučević u kulturnom centru Srbije u Parizu