SVETI STARAC ELPIDIJE SA RODOSA: Biti predsednik Srbije je danas najteže! Molite se za vašeg predsednika, on neće izdati

Otac Elpidije sa Rodosa, podvižnik, koji je sa svojom sabraćom podigao pet sirotišta u Africi, uputio je poruku srpskom narodu, u kojoj govori o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Njegovu poruku prenosimo u celosti:

Molite se za vašeg predsednika.

Vi Srbi često ne shvatate vašeg predsednika. Često ga osuđujete. On ima i grešaka u bavljenju politikom ali ima i puno dobrih i velikih stvari koje je učinio i čini za srpski narod. Vaš predsednik voli svoj narod i voli Srbiju. On nikada neće priznati nezavisnost lažne države Kosovo. On nikada neće ući u Evropsku uniju i NATO. To treba ceniti. On želi da Srbiju sačuva od stradanja u nadolazećem svetskom sukobu. On nikada neće uvesti sankcije Rusiji. Vaš predsednik je državnik. On mnogo zna ali naravno neće i ne sme sve javno da priča. A mnogi Srbi ga mrze. No, znajte - ako Srbi u takvom lošem duhovnom stanju, u kome se kao narod nalazite, srušite Vučića, doći će na vlast čovek koji je izabranik i miljenik Lucifera. Taj čovek i njegova vlast, ako srušite Vučića, poniziće vas i osramotiti kao niko u istoriji. Postaćete roblje u sopstvenoj državi. Zapamtite, iako je predsednik Vučić učinio neke greške on neće izdati. On je poslednji pravi državnik koji će vladati Srbijom. Državnik a ne marioneta. Posle njega, ako se kao narod ne kajete, doći će na vlast izabranik Lucifera. Molite se za vašeg predsednika a ne osuđujte ga. Molite se. To je hrišćanski.

Sveti starac Elpidije sa Rodosa

Starac Elpidije (koga zovu Sveti Starac) je jedan od najuglednijih duhovnika Grčke, učenik je svetogorskih duhovnika. Posetio je pre godinu dana Srbiju i tom prilikom je obišao naše manastire.