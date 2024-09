INŽENJER IZ RIO TINTA JASAN: Biće moguća svaka vrsta poljoprivredne proizvodnje u blizini potencijalnog rudnika litijuma

Inženjer iz Rio Tinta Jovan Milićević izjavio je danas u Ljuboviji da se meštani, na osnovu uvida u monitoring i modele uticaja projekta "Jadar" na životnu sredinu, mogu nesmetano baviti poljoprivredom u blizini potencijalnog rudnika litijuma i jalovišta.

- Biće moguća svaka vrsta poljoprivredne proizvodnje i to je konačan odgovor - rekao je Milićević odgovarajući građanima u Ljuboviji na pitanja u vezi izgradnje potencijalnog rudnika. Kako kaže, rezultati monitoringa kažu i da radiaktivnost nije povišena.

- Na osnovu onoga što smo videli nema povišene radioaktivnosti, ima samo povišenih tih pragova detekcije laboratorijske opreme. Mislim da je nedavno i direktor Vinče interpretirao te rezultate i rekao da nema bojazni za to - dodao je Milićević.

Govoreći o deponiji, Milićević ističe da je ona svuda u svetu problem.

- Ne postoji idealno mesto za deponiju, samo optimalno ili najmanje loše mesto za formiranje deponije. U ovom slučaju se razmatralo više od 50 lokacija od Šapca do Malog Zvornika, od Lipničkog Šora do Osečine. Dolina Štavice je odabrana kao prvo optimalno rešenje, jer je hidrogeološki i geotehnički stabilno mesto - rekao je on.

Prema njegovim rečima, ta dolina predstavlja optimalno rešenje, jer nema podzemnih voda koje mogu dovesti do urušavanja same deponije, nema guste naseljenosti čime se izbegava razredinjavanje stanovništva, a lokacija omogućava nesmetani transport. Kako kaže, cilj projekta jeste nula otpada.

- Mi smo već implementiranje tehnologije rudarske zapune eliminisali između 30 i 50 odsto otpada - rekao je Milićević.

On je naveo i da nije tačna teza koju je u današnjem razgovoru u Ljuboviji o projektu "Jadar" izneo inženjer Borivoje Popović - da će kućni bunari zbog projekta ostati bez vode. Rekao je da je ovakav stav potkrepljen hidrogeološkom studijom koju je uradio Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi.

- Studija je modelski dokazala hidrodinamički model samog terena, pukotine u stenskom masivu od momenta početka eksploatacije do desetine godina nakon zatvaranja samog rudnika. Znači ne danas za sutra, već se to modelski utvrđuje na desetine godina- rekao je on.

Milićević je rekao i da neće biti kiselih kiša, jer neće biti sumpor dioksida, jer se proces rastvaranja ruda i jadarita dešava na temperaturi do 90 stepeni.

- Da bi ste imali emisije sumporovih oksida, potrebno je da temperatura reakcije bude na plus 200 stepeni, pri čemu imate isparavanje vode, koja bi sa sobom ponela određenu količinu sumpor dioksida, a na višim stepenima i sama sumporna kiselina prelazi u gasoviti oblik. Znači u ovom slučaju, nisko temperaturna reakcija kao rezultat u atmosferu emituje samo vodenu paru i ugljen dioksid - objasnio je inženjer.