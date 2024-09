UŽIVO VUČIĆ: Lepo je da ljudi u Loznici vide kakvu sad bolnicu imaju, kao spejs-šatl! Do juna da ne postoji nijedna lista čekanja

LOZNICA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas nastavlja obilazak Podrinja i svoje radne obaveze.

Vučić je nešto posle 8.30 stigao u obilazak bolnice u Loznici gde se danas održavaju preventivni pregledi za građane tog grada.

Predsednik je porazgovarao sa medicinskim osobljem, ali i građanima koji su poranili na besplatne preventivne preglede.

- Utoliko sam srećniji što ovo ne postoji nigde na svetu, od zdravlja ljudi nema ništa preče! Zamislite šta ovo znači za našu zemlju, koliko će života biti spaseno, kazao je Vučić dodavši da ove nedelje ne može ali da "ćemo sledeće i mi stariji otići da se pregledamo".

- Ovakve bolnice nema ni u Šidu, ni u Šapcu ni u Sremskoj Mitrovici, rekao je Vučić gledajući najsavremenije aparate o kojima je stručno govorio i objašnjavao ministar Lončar.

- Ovo je veliki uspeh Loznice, samo tu pasarelu da uradimo - rekao je Vučić na šta mu je rečeno da tu dolazi cela Mačva i brojni pacijenti iz Republike Srpske.

- Lepo je da ljudi u Loznici vide kakvu sad bolnicu imaju, kao spejs-šatl, dodao je Vučić naglasivši da nema ništa važnije nego da nam bolnice budu moderne, uredne, opremljene...

"Tu neće biti milosti! Do juna da ne postoji nijedna lista čekanja"

- Tu neće biti milosti! Do juna da ne postoji nijedna lista čekanja, rekao je predsednik govoreći koliko ljudi u Srbiji čeka na raznorazne operacije pa naglasio da do kraja septembra s tim treba da se krene i da se do juna reše sve lista tako da više nema nijedne!

Dodao je da nema smisla da ljudi čekaju po 4 godine na veštačko koleno ili slično... Kazao je i da je fenomenalno to što je jutros već 50 ljudi došlo da se pregleda čim se loznički dom zdravlja otvorio.