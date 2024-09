ANALITIČARI O VIŠESATNOM RAZGOVORU VUČIĆA S GRAĐANIMA: Jedinstven primer kako država treba da se odnosi prema važnim pitanjima

Osam sati u razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića s građanima Ljubovije u subotu su, prema oceni analitičara, pokazatelj velike demokratičnosti i primer kako treba da se odnosi prema važnim pitanjima. To je, ističu, jedinstven slučaj u svetu da se predsednik države konsultuje s građanima i uvažava njihove primedbe.

Vučić je naime u Ljuboviji, zajedno s predstavnicima kompanije "Rio Tinto", slušao sve primedbe građana i odgovarao na sva njihova pitanja i nedoumice u vezi s litijumom. On je strpljivo sate proveo u razgovoru s njima.

foto: Kurir televizija

Da je to jedinstven slučaj na globalnom nivou, ocenio je za Kurir politički analitičar dr Dejan Miletić.

- Ovo je zaista jedinstven slučaj i u Evropi i u svetu, posebno kad se ima u vidu važnost i složenost jednog takvog projekta kakav je iskopavanje litijuma. Čini mi se da predsednik Vučić drži lekcije svima koji misle da su lideri i velike demokrate, jer šta je preče od mišljenja ljudi, posebno onih koji žive tamo gde bi ti projekti trebalo eventualno da se odvijaju. Ne samo da nema sličnog primera već nema ni tog nivoa odnosa, poštovanja svojih građana i njihovih stavova u ovakvom jednom kompleksnom projektu kao što je iskopavanje jedne veoma retke rude koja je na različite načine eksploatisana širom sveta, a ima i negativnih primera takvih poduhvata. To je zaista veliki izazov, ali čini mi se da je upravo to što Vučić radi primer za uzor. On je pomerio barijeru između vlasti i naroda - istakao je Miletić.

Istog je mišljenja i politički analitičar Srđan Graovac.

foto: Kurir TV

- Retki su ovakvi slučajevi, možda čak i jedinstveni na globalnom nivou zbog toga što su političke strukture i lideri u zemljama obično deo tih elitističkih krugova i nemaju nameru da se približe narodu, da razgovaraju s narodom, već pre svega imaju nameru da nameću određene odluke, a ukoliko se neko ne složi ili odbije, policija je ta koja je zadužena da to sprovede u delo. Bilo je i te kako takvih slučajeva širom Evrope i sveta. Ovo nam pak govori pre svega o tome da je Aleksandar Vučić narodni predsednik koji poštuje sve svoje građane, koji želi da razgovara s njima o važnim projektima, da dobije njihovu podršku za te projekte, a ne da im nameće bilo kakva rešenja. Na kraju krajeva, to govori o njegovoj demokratičnosti. Mnogo bi lakše njemu bilo, ukoliko želi da taj projekat sprovede u delo, da izda naređenje i da traži od snaga bezbednosti da spreče proteste, a on to ne želi i na ovaj način to pokazuje - kaže Graovac za Kurir.

Dragoljub Kojčić Ovo će ući u istoriju demokratije Politički filozof Dragoljub Kojčić za Kurir kaže da će prekjučerašnji razgovor Vučića s građanima Podrinja svakako ući u istoriju demokratije zato što je, ističe, bez presedana. - Ovaj razgovor pokazuje apsurdnost i malicioznost opozicije, koja govori o autokratiji u Srbiji. Pošto je ovo već drugi višesatni razgovor s građanima različitih ideoloških i političkih opredeljenja, pokazaće se da je Srbija ne samo u ekonomskom i međunarodno političkom aspektu nego i po razumevanju unutrašnje demokratije daleko ispred onih zemalja koje bi da joj tutorišu lekciju iz demokratije - kazao je Kojčić.