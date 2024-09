10 DANA BLOKADE SRPSKIH INSTITUCIJA NA KIM: Ogoljeno etničko čišćenje Srba, međunarodna zajednica ćuti

Kosovska policija punih deset dana blokira zgrade srpskih institucija na severu Kosova i Metohije, a zaposleni koji u njima rade i dalje ne mogu na svoja radna mesta. Pored mlakih reakcija međunarodne zajednice, konkretnih koraka nema, te je Aljbinu Kurtiju otvoren put za dalje proterivanje Srba s teritorije KiM.

foto: Kurir

Naime, kosovska policija upala je 30. avgusta u zgrade privremenih organa u Leposaviću, Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu i Zubinom Potoku, kao i u bolnički krug KBC Kosovska Mitrovica, u zgradu u kojoj se nalazi Fond PIO, prostorije Kancelarije za KiM, Kosovskomitrovačkog upravnog okruga i Centra za socijalni rad, u srpske institucije u Leposaviću, a sa obrazloženjem da nelegalno rade na Kosovu, zgrade privremenih organa su blokirane, dok je policija iz njih odnela dokumentaciju, zbog sumnje da je reč o falsifikovanim dokumentima, povodom čega su i saslušavani čelnici tih institucija. Kosovske vlasti prelepile su grb Srbije na zgradi Privremenog organa Kosovska Mitrovica i postavile kosovski grb, a i na drugim institucijama postavljene su trojezične table s kosovskim obeležjima.

Na sve to su samo stigle mlake osude zemalja Kvinte i Evropske unije, ali su institucije i dalje zatvorene.

Nekadašnji direktor KBC Kosovska Mitrovica Milan Ivanović kaže za Kurir da su kosovski Srbi najobespravljeniji narod u Evropi, imajući u vidu da međunarodna zajednica mirno posmatra institucionalno i svako drugo nasilje nad Srbima na KiM.

foto: Beta Saša Đorđević, AP Visar Kryeziu

- Mislim da je međunarodna zajednica dosledna u tome da podržava Albance u svim njihovim aktivnostima, bez obzira na to koliko su mimo i prava i pravde. Jednostavno, tzv. nezavisno Kosovo je nešto što su oni osmislili i sproveli a Albanci su tu samo kao lutke u predstavi na koncu koji oni povlače. To pokazuje i činjenica da praktično nikakve reakcije nije bilo ni povodom zauzimanja srpskih institucija ni činjenice da je desetak hiljada članova srpskih porodica zbog toga ostalo bez primanja. Očigledno je jasan njihov cilj, a to je da brutalnim pravnim, institucionalnim i svakim drugim nasiljem ostvare svoj cilj, a to je velika Albanija, do koje se dolazi etničkim čišćenjem KiM. Na delu je ogoljeno etničko čišćenje Srba na koje međunarodna zajednica ćuti - istakao je Ivanović.