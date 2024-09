MINISTAR GORAN VESIĆ: Do kraja godine novih 164 kilometara puta, rekonstrukcija pruge Beograd-Bar prioritet

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić izjavio je za RTS da će do kraja godine biti završen auto-put od Pakovraća do Požege, izuzev tunela Munjino brdo koji će biti gotov do 1. juna sledeće godine.

Time će, kaže, u potpunosti biti završen auto-put "Miloš Veliki". Istakao je i da će, sa ulaganjem, godišnje biti rekonstruisano oko 2.000 regionalnih i lokalnih puteva.

Goran Vesić, gostujući u Dnevniku RTS-a, izjavio je da se u zajedničkom pismu Evropskoj komisiji o pruzi Beograd–Bar, koje je potpisao sa ministarkom saobraćaja Crne Gore Majom Vukićević, kaže da im je pruga veoma važna jer će omogućiti bolju povezanost dve zemlje.

Prema njegovim rečima, sa Vukićevićevom se dogovorio da se izgradi deo auto-puta između Srbije i Crne Gore jer bi na taj način lakše došli do partnera za drugi deo.

- Putovanje prugom Beograd–Bar sigurno će se ubrzati, s obzirom na to da se sada putuje i po 11 do 12 sati - napominje Vesić.

Istakao je i da je predlog da Srbija otpiše kamate na dug crnogorskim železničkim kompanijama jer je, prema rečima Vukićevićeve, železnica u Crnoj Gori u katastrofalnom stanju.

- To je uobičajeno između železničkih preduzeća. Osnovni dug će biti plaćen u ratama, a predložiću Vladi da se otpišu kamate. Na sličan način smo i sa Rumunijom rešavali dugovanje, kada su nam otpisali kamate - kaže Vesić.

Ulaganje u kargo saobraćaj

Ministar je istakao da će Srbija više uložiti u kargo – saobraćaj budućnosti, te da se država nikada neće odreći većinskog vlasništva u kargo saobraćaju, najavivši i da će do kraja godine biti kompletno urađen auto-put do Požege, izuzev tunela Munjino brdo.

- U tunelu Munjino brdo u jednoj cevi je ostalo manje od 90 metara, a u drugoj oko 230 metara. Očekujemo da prva bude završena u oktobru, a druga probijena u decembru kako bismo krenuli sa opremanjem tunela za šta je potrebno oko šest meseci. Plan je da do 1. jun pustimo tu deonicu u saobraćaj. Time će u potpunost biti završen auto-put "Miloš Veliki" - navodi Vesić.

Obnova lokalnih puteva

Govoreći o ulaganjima u lokalne i regionalne puteve koja je najavio predsednik Srbije, Vesić kaže da u Srbiji imamo oko 15.000 magistralnih i regionalnih puteva, a procena je da oko 6.000 nije u najboljem stanju.

- Godišnje od svog novca rekonstruišemo oko 800 i 1.000 kilometara. Ako budemo uspeli da dobijemo milijardu evra, godišnje možemo da rekonstruišemo oko 2.000 kilometara regionalnih i lokalnih puteva - naveo je Vesić.

Komentarišući bezbednost na srpskim putevima, Vesić je naglasio da njegovo ministarstvo, u saradnji sa MUP-om, daje predloge o zabrani preticanje kamiona.

- U situaciji smo da pojedini ljudi svojom neodgovornošću dovode opasnost svoj i tuđe živote. Kazna za njih treba da bude mnogo veća. Ako mene pitate, oduzimao bih im automobil - poručuje Vesić, dodajući da su tražili i oštrije kazne za pokrivanje tablica i uvođenje obavezne cerade.

Kazne i pametni putevi

Ministar podseća da se u prethodnih pet godina dogodilo više od 800 nesreća u kojima su učestvovali šleperi i kamioni.

- Naš predlog će biti da se za nesavesne vozače maksimalno povećaju kazne. Sigurno će to biti prihvaćeno koliko je moguće - kaže Vesić.

Ministar je rekao i da sa Telekomom Srbije i Instituom "Mihajlo Pupin" rade na "pametnim" putevima, koji će samostalno komunicirati sa automobilima.

- U EU se više neće proizvoditi automobili koji neće imati tu vrstu komunikacije sa auto-putevima. To znači da će softver automobila samostalno čitati znake i nećete moći da vozite brže od predviđenog - najavljuje Vesić.

Ministar je, takođe, najavio da će Srbija do kraja godine otvoriti 164 kilometra puteva.

Kurir.rs/RTS