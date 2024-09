KRENULA GRADNJA AUTOPUTA BEOGRAD-ZRENJANIN-NOVI SAD! Premijer Vučević: Investicija najavljuje bolje dane za Banat

Premijer Miloš Vučević obilazi radove na deonici budućeg autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad.

Na obilasku mu se pridružila i delegacija kineske pokrajine Šandong.

Ukupna dužina auto-puta koja će spojiti prestonicu sa Bačkom i Banatom biće 105,4 kilometra, dok će poslednjih pet i po kilometara biti brza saobraćajnica.

Realizacija projekta od posebnog značaja za Republiku Srbiju obuhvata deonicu 1, od Beograda do Zrenjanina, dužine 67,66 kilometara; deonicu 2 koja će spojiti Zrenjanin i Novi Sad u dužini od 37,74 kilometara, a projektom je planirana i izgradnja paralelnog nekomercijalnog puta, dužine oko 25 kilometara na potezu od Novog Sada do Zrenjanina.

Novi auto-put imaće sedam petlji, dva parkinga, četiri odmorišta i 16 podvožnjaka.

Projekat koji smo mogli da sanjamo

Premijer Vučević naglasio je da će novi autoput doneti optimizam za ostanak naroda u ovom delu Srbije.

- Vetar nas podseća da smo geografski u Banatu i da dolazi jesen, a ova investicija najavljuje bolje dane za Banat i ovaj deo Srbije koji je dugo godina bio zapostavljen. Ovaj autoput, od Beograda preko Zrenjanina pa na Novi Sad, suštinski menja krvnu sliku Banata, donosi optimizam za ostanak naroda koji žive na ovim prostorima, Zrenjaninu novi impuls da se razvija, kao i Kovačica, Opovo i svi oni koji su na potezu. Zaista projekat koji smo nekad mogli da sanjamo, posebno Banaćani. Danas krećemo i verujem da ćemo uspešno realizovati, jer saradnja sa kompanijom Shandong High-Speed je više nego uspešna, iskustvo u radu sa njima nam pokazuje da poštuju rokove, kvalitet i ono što je bilo dogovoreno - istakao je premijer i dodao:

- Siguran sam da će tako biti i na ovom projektu i da ćemo za 72 meseca sa četiri mosta preko reka, četiri mosta preko kanala, sa sedam ulaznih pravaca, jednom infrastrukturom za važnost države. On će unaprediti mrežu puteva Srbije i ovde doneti život. Kad ovde dodamo da ćemo uraditi i poslednju fazu obilaznice oko Beograda, kada spojimo južni deo Beograda pa jugoistočni sa Pančevom, kada znamo da će Zrenjanin da dobije auto–put ka Beogradu i Novom Sadu, da se gradi Fruškogorski koridor, onda vidite da to više neće biti isti gradovi i regioni.

Spojićemo južni Banat sa Braničevom

On je naglasio i da će doći do razvoja banatske železnice za relativno kratko vreme rekonstruisaće se kompletna železnička infrastruktura do Beograda, Pančeva, Zrenjanina.

- Pa jedna krak ka Kikindi, drugi ka Čoki i Subotici za vozove koji će ići 120 kilometara na čas. Možda taj projekat nije većeg značaja za ceo Banat, time će Banaćani biti mnogo bliži i Beogradu i Subotici, naročito severni deo Banata praktično se spaja sa Suboticom, moći će da koristi brzu prugu Subotica- Novi Sad- Beograd koja se završava do kraja novembra ove godine. I naravno, onaj severni krak brze saobraćajnice, takozvani „Smajli“ od Bačkog brega, Somborskog okruga, preko Vrbasa, novog Bečeja, pa na Kikindu i Srpsku Crnju čime ćemo najzapostavljenije krajeve spojiti, a to su Somborski i Kikindski okrug. I da ne bude da smo zaboravili i jugoistočni deo Banata, Vršac, radimo projekte autoputa Beograd - Vršac i rekonstrukciju pruge Beograd- Vršac i Vršac i Bela Crkva , da taj deo ne ostane slepo crevo, i čeka nas izgradnja mosta na Dunavu. To će biti najistočniji mosta koji će povezati naše dve obale na Dunavu i time ćemo spojiti Južni Banat sa Braničevom. To je ono o čemu sanjamo i za šta živimo , a verujem da ćemo zajednički dočekati da uspešno odradimo te projekte.

Ovi projekti pokazuju prijateljstvo Kine i Srbije

Pokrajina Vojvodina i kineska pokrajina imaju dobru saradnju, za par dana se očekuje otvaranje kompanije Linglong u Zrenjaninu, što je velika privredni investicija za građane tog dela Banata što doprinosi ukupno boljem poslovanju i ekonomskim rezultatima cele Srbije, a posebno tog dela, kazao je Vučević.

- Siguran sam da ovi projekti pokazuju prijateljstvo NR Kine i Srbije ima zajedničku budućnost, kako su definisali predsednici Vučić i Si na poslednjem sastanku 8. maja. Čestitam svima, želim izvođačima, dobar ritam i vreme, posvećenost marljiva rada, i da urade ono za šta su angažovani. Neka ovaj projekat bude još jedna potvrda čeličnog prijateljstva, da Srbija ide u sigurno i izvesnu budućnost

