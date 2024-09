ŠTA JE NAJVEĆI GREH VUČIĆA, ŠTO PRAVI PALAČINKE VOJNICIMA I UŠTIPKE DECI? Ana Brnabić o kampanji Šolakovih medija

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić komentarisala je danas naslovnu stranu lista Nova i kampanju protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića nakon njegove posete Podrinju.

Шта deus ex machina опозиције, главни шеф лично, највећи међу тајкунима, Драган Шолак, каже да је највећи грех председника Републике Србије @avucic? То што прави плачинке војницима, а уштипке деци! Срам било Александра Вучића! Уа Вучић! Еј, палачинке!!! Шта - нисте могли да му… pic.twitter.com/FY3XOUFAfF — Ana Brnabic (@anabrnabic) September 10, 2024

- Šta deus ex machina opozicije, glavni šef lično, najveći među tajkunima, Dragan Šolak, kaže da je najveći greh predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića? To što pravi plačinke vojnicima, a uštipke deci! Sram bilo Aleksandra Vučića! Ua Vučić! Ej, palačinke!!! Šta - niste mogli da mu nađete neki bankovni račun u inostranstvu, neke nekretnine, firme na ofšor destinacijama? Nema. A kako bi voleli da ima... Onda bi bio kao i vi, i onda bi morao da vam dozvoli da se dalje bogatite na grbači Srbije i svih naših građana. Ali nema... I to mu je greh... - napisala je Ana Brnabić na društvenoj mreži X.