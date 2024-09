KURTI PRITERAN UZ ZID, JEDINI IZLAZ MU DA IZAZOVE SUKOB! Ana Brnabić o teroru nad Srbima: Reakcija Zapada ne sme da izostane

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je Aljbin Kurti priteran uza zid, te da mu je jedini izlaz da napravi oružani sukob.

Istakla je da reakcija Zapada na poteze Kurtija ne sme da izostane.

- kandal je šta se radi. Strašno je koliko Aljbin Kurti potpuno otvoreno pokazuje čitavom svetu da on ne želi Srbe na Kosovu i Metohiji i ako treba da ih istera, isteraće ih. Ako oni i dalje opstaju i ostaju, onda će fizički da ih ukloni. On je izgubio samokontrolu, ako ju je ikada i imao. Kurti je toliko priteran uza zid, da je njemu jedini izlaz da napravi oružani sukob. Što on ide dalje, to je sve očiglednije. Ostaje sve manje prostora za one koji su porodili tu lažnu državu - rekla je Brnabić.

Istakla je da su sastanci predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa izaslanikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom veoma važni.

- Mora biti reakcije Zapada. Postoji jedan trenutak u kom to ćutanje mora da se prekine i ja verujem da mu se bližimo, ali je to jako teško za naš narod na Kosovu i Metohiji. S druge strane, mislim da naši građani ne mogu ni da zamisle koliko je u pozadini diplomatskih aktivnosti koje sprovode Vučić i Vučević - navela je.

(Kurir.rs/Informer/Preneo: Đ. M.)