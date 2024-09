DIREKTOR TELEKOMA SRBIJA VLADIMIR LUČIĆ: Kurti hoće da raseli Srbe, PODRŠKA VUČIĆU!

Foto: Printskrin / You Tube

Potpuno je očigledno da Kurtijeva administracija želi da raseli Srbe sa KiM za vreme njegovog mandata, izjavio je danas generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić i uputio bezrezervnu podršku naporima predsednika Aleksandra Vučića u cilju zaštite srpskog naroda.

- Kurti se prošle godine mnogo bavio Telekomom, od pokušaja da nas zabrani na Kosovu i Metohiji, preko čak fizičkih napada na naše radnike i infrastrukturu, do osporavanja akvizicija malih operatera. Uspeli smo da se odbranimo zbog toga što je istina na našoj strani i za nju se borimo. Želim da uputim apsolutnu podršku predsedniku Republike Aleksandru Vučiću na svemu što radi u cilju zaštite Srba na KiM - poručio je Vladimir Lučić za TV Hepi.

Prvi čovek Telekoma je u prethodnom periodu često odlazio na Kosovo i obišao praktično sva srpska naselja. Uloga ove kompanije u Pokrajini je ogromna.

- Prilikom boravaka na KiM imao sam priliku da se na licu mesta uverim kako teško Srbi žive tamo, ali i koliko su istrajni u želji na ostanu u svojim domovima. Telekom Srbija obezbeđuje telefoniju i TV kanale za oko 30.000 pre svega srpskih domaćinstava na Kosovu, imamo važnu ulogu za njihov opstanak i koliko-toliko normalan život. I, samim tim, naravno da smetamo mnogima u Prištini. Mislim da smo uspeli da se odbranimo od glavnih napada, ali spremni smo na sve. Uostalom, naša centrala u severnoj Kosovskoj Mitrovici je odmah kod mosta na Ibru i bila je praktično opkoljena kada je takozvana Kosovska policija ušla na sever - objasnio je Lučić.

On ne veruje da će uskoro doći do smirivanja situacije i prestanka napada na Srbe.

- Nažalost, ne očekujem da će Kurti bilo šta normalno da uradi do predstojećih izbora na KiM. Naprotiv, potpuno je očigledno da želi da raseli što više Srba dok mu traje mandat. Mi smo kao kompanija, nakon što smo se uspešno odbranili, čak krenuli u kontraofanzivu da dobijemo licencu za pokrivanje cele teritorije KiM. To će vrlo teško biti moguće dok Kurtiju traje mandat, pogotovo do kosovskih izbora, ali ne odustajemo. Telekom Srbija je ubedljivo najveći operater u regionu, a sa 5G i optičkom mrežom uveren sam da ćemo se jednog dana proširiti i na Albaniju i na celu teritoriju KiM. Uostalom, našu Arenu Sport već sada gleda jako mnogo Albanaca preko drugih operatera - istakao je Vladimir Lučić.

Za uspešan opstanak Telekoma Srbija na Kosovu, kao i za razvojne planove, od posebne je važnosti veliki međunarodni ugled kompanije.

- Telekom Srbija ima izuzetan međunarodni kredibilitet, pogotovo na Zapadu. Napravili smo strateška partnerstva sa globalno najvećim kompanijama kao što su Amazon i Vodafon, kao i sa najuglednijim finansijskim institucijama poput Bank of Amerika, Dojče banke, EIB, EBRD… Prva smo kompanija sa Zapadnog Balkana koja ima predstavništvo u Briselu i bićemo jedini operater jz cele Evrope koji ima finansiranje američke državne Eksim banke. Sve to snažno doprinosi i našem uticaju i ugledu na važnim diplomatskim adresama - objasnio je Lučić.

Velika snaga Telekoma Srbija ogleda se i u međunarodnim širenjima kompanije, gde su od posebnog značaja tržišta Nemačke i SAD.

- Prošlog vikenda bio sam u Frankfurtu, sledećeg idem u Minhen, a sve u cilju direktne promocije naših usluga. Ujedno želim da se zahvalim ambasadi i konzulatima Srbije na velikoj pomoći. U Minhenu sada otvaramo drugu poslovnicu, tog vikenda imaćemo i dodatne popuste za nove korisnike. Interesovanje u Nemačkoj je veliko, jer ljudima nudimo najbolje pogodnosti za mobilnu telefoniju i sve TV kanale iz celog regiona, a pregovoramo čak i za kanale iz Turske. Amerika je tržište sličnog potencijala, u toku je tehnička implementacija virtuelne mobilne mreže, kakvu imamo u Zapadnoj Evropi, kako bismo startovali do kraja godine. Kada se proširimo na SAD pokrivaćemo tržišta sa preko pola milijarde stanovnika. Uveren sam da ćemo duplirati broj korisnika i značajno uvećati prihode - kazao je Vladimir Lučić.

Kako je zaključio, međunarodna strategija Telekoma više se ugleda na najveće digitalne kompanije poput Amazona, a manje na tradicionalne operatere. Ključna su ulaganja u najatraktivnije medijske sadržaje, dok se mobilna telefonija bazira na virtuelnoj mreži umesto kupovine operatere i bavljenja glomaznom infrastrukturom.

Novi korisnici masovno na Telekom, konkurencija da se ugleda! Od septembra do novembra traje već uobičajena “sezona” masovnih prelazaka novih korisnika na Telekom Srbija, pre svega zbog najatraktivnijih sadržaja na kanalima Arene Sporta. - I ove godine ogroman broj ljudi prelazi na Telekom, jer valjda u ovom periodu shvate koliko pre svega fudbala, ali i drugih sportova poput NBA lige, ima na Areni. Uz to, od 2025. do 2033. godine imaćemo ekskluzivna prava na sva FIBA takmičenja u košarci za svih šest zemalja sa područja eks-Ju, plus ćemo prenositi dva Svetska prvenstva u fudbalu i kvalifikacije za njih. Svake godine se pokazuje koliko su ulaganja u sportske sadržaje bila pun pogodak. Povećali smo broj korisnika tri puta, a pritom imamo stalni trend rasta, ćak i veći od nekih novih operatera na tržištu - izjavio je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić. Kako je istakao, nada se da će konkurencija da se ugleda na Telekom i da će omogućiti da se utakmice naših klubova u košarkaškoj Evroligi prenose na nekoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom, kao takmičenja od nacionalnog značaja, što je propisano i zakonom.

Njuzmaks uskoro startuje - Sredinom oktobra kreće emitovanje programa Njuzmaks Balkans, još jednog licencnog TV kanala iz ponude Telekoma Srbija. Njuzmaks u SAD ima 40 miliona gledalaca i veliki uticaj. To će biti naš treći međunarodni licencni kanal, uz Euronjuz i Blumberg. Želja nam je da tako pozitivno utičemo na informisanje ovdašnje javnosti, i u smislu kvaliteta i raznovrsnosti ponude. Takođe, sa Euronjuzom i Njuzmaksom imamo dogovore o pokretanju emisija koje bi na najbolji način promovisale lepote Srbije i sve što naša zemlja ima da ponudi svetu - poručio je Vladimir Lučić za TV Hepi.

Bonus video:

