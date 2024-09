NIKAD OPASNIJI! Kurti će tek radikalizovati udare na Srbe pred izbore! Analitičari: Srbija mora da ostane mirna

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti iz dana u dan sve žešće i bezobzirnije ugrožava život Srba na Kosovu i Metohiji. Brutalno premlaćivanje i hapšenje srpskih mladića poslednja je u nizu njegovih akcija, koja, nažalost, samo nagoveštava da će udari na sve što je srpsko biti još jači, još ekstremniji i još radikalniji, jer je upravo to glavni izborni adut koji Kurti može da ponudi i njime nahrani svoje antisrpski orijentisano biračko telo, ocenjuju sagovornici Kurira.

Nepodnošljivo

Izborna kampanja i strategija zasnovana na antisrpskoj i velikoalbanskoj politici su spoj koji čini Kurtija nikad opasnijim i po Srbe i po Srbiju. Mlaka reakcija međunarodne zajednice i onih koji su odgovorni za bezbednost na Kosovu i Metohiji nije veliko iznenađenje ako se pogleda globalni kontekst i podrška koju je Priština dobila za proglašenje nezavisnog Kosova. Srbija treba da bude izuzetno oprezna jer je Kurti do sada svakim svojim korakom činio situaciju za Srbe na Kosovu nepodnošljivijom. Opasnost po Srbe i Srbiju jeste realna a ono što je najvažnije jeste da Srbija ne dozvoli da uđe u rizik i dovede sebe u poziciju da mogu da je označe za krivca. Naši sagovornici naglašavaju da Srbija mora da ostane mirna i da se osloni na diplomatiju i politiku, jer je to jedini put koji biraju odgovorne i ozbiljne države.

Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da treba očekivati dalje radikalne poteze Kurtija a svi će biti udari na Srbe i Srbiju u tri pravca.

- Kurtijeva vladavina počiva na političkoj strategiji da po svaku cenu zaokruži kosovsku državnost, upotrebom svih metoda i sredstava. On taj program sad pred izbore ostvaruje. Sve je vezano i deo je predizborne kampanje. Cilj mu je da do februara, kad su izbori, osvoji severno Kosovo i preuzme sve institucije Srbije. Treba očekivati dalje radikalne poteze uperene u tri pravca - i prema ljudima, i prema imovini, i prema institucijama Srbije. On će bez ikakve sumnje ići radikalno do kraja. Jedna osnova je antisrpska, a druga velikoalbanska politika. Kurti je uvek bio opasan. Setite se kakav je bio u opoziciji kad je pravio nerede, bacao suzavac... To nije samo u njegovoj politici, to je u njegovoj prirodi - smatra Milivojević.

Rizici

On naglašava da Srbija treba da ostane mirna i objašnjava zašto je reakcija međunarodne zajednice ovako slaba.

- Sve što Kurti čini je nepovratno. On zauzima, osvaja prostor, proteruje Srbe, otima imovinu, preuzima institucije... On menja faktičko stanje i demografsku strukturu, menja imovinsko stanje. Srbija ne sme da uđe u rizik da napravi nešto što bi nju dovelo u poziciju da je krivac. Vidimo da zapadne sile stalno prozivaju obe strane. Ne trebaju nam incidenti ili nešto što bi njima dalo povode da prozovu Srbiju. To Srbija ne sme da dozvoli, pogotovo ne u ovoj fazi, dok ne prođu izbori, i američki i njihovi. Treba se osloniti na politiku i diplomatiju. Srbija mora da prozove Kfor, Unmik, Euleks, dakle one koji su na terenu odgovorni za bezbednost. Treba uvek podsetiti da je Kosovo protektorat UN u skladu s Rezolucijom 1244. Adresa su EU i zapadne sile. Do sada je to bila mlaka reakcija zato što su zapadne sile rodonačelnici Kosova kao države. Cilj im je isti, samo se razlikuju u načinu kako da ga ostvare. Kurti to radi silom, protipravno i nasiljem, a oni time što ćute na Kurtijevo nametanje države silom, zapravo to pozdravljaju na taj način što ne reaguju - smatra Milivojević.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu kaže za Kurir da Srbija čuva svoj međunarodni kredibilitet i drži se potpisanih sporazuma, dok sa druge strane Aljbin Kurti nastoji da uništi potpisane sporazume i nametne novu realnost na terenu.

- Suviše dugo traju unilateralne akcije Prištine koje za cilj imaju da do političkog dogovora o normalizaciji odnosa nikad ne dođe. Samo Aljbinu Kurtiju ne odgovara normalizacija odnosa, jer za njega u regionu ekonomski povezanom u miru nema mesta. Ambasador SAD Kristofer Hil je bio vrlo jasan da Kurti svoje akcije nije dogovarao sa Amerikom, što narušava Kurtijevu poziciju. Srbija ima jasno omeđenu poziciju u odnosu na prihvaćene međunarodne obaveze. Bilo kakva prenaglašena reakcija iz Srbije bi bila opasna i kontraproduktivna za naš ekonomski razvoj, zbog čega smo u poziciji da štitimo nas narod na Kosovu - ocenjuje Obradović.

Predsednica parlamenta Ana Brnabić Vučić će dati sve od sebe da sačuva mir Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je predsednik Aleksandar Vučić odgovoran i ozbiljan čovek i da će dati sve od sebe da sačuva mir, ali da neće dati srpski narod na KiM. foto: TV Prva - Teška je situacija, svakako mučna, teško je to gledati, a kamoli trpeti da ste pripadnik srpskog naroda na KiM. Diplomatija radi svoj posao, Aleksandar Vučić se bori, znaćemo uskoro šta nam je činiti - rekla je ona za televiziju Pink. Kako je naglasila Brnabićeva, Priština svakodnevno demonstrira silu na KiM prema srpskom narodu. - Ne možemo dati na naš narod i to je ono što je i Aleksandar Vučić jasno rekao. Ja takođe s nestrpljenjem očekujem i javno obraćanje predsednika Vučića i jasne smernice i za nas i za međunarodnu zajednicu kako ćemo se dalje postavljati po ovom pitanju - rekla je Brnabićeva.

Kongresmenka Klaudija Teni Potrebne hitne mere SAD protiv Kurtija Kongresmenka Klaudija Teni, članica srpskog kokusa na Kapitol hilu, osudila je najnovije poteze Aljbina Kurtija i zahtevala od američkog državnog sekretara Entonija Blinkena hitnu akciju i mere: foto: Facebook Printscreen/Claudia Tenney - Još jednom postupci Aljbina Kurtija ugrožavaju mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu. Uprkos oštrim kritikama Stejt departmenta, Kurtijevi postupci se nisu promenili. Poslala sam pismo Blinkenu zahtevajući da saznaju koje akcije će SAD preduzeti da osiguraju da prava etničkih Srba na Kosovu budu zaštićena i da Kurti bude odgovoran.

