"KURTIJEVA POLITIKA JE ISTA KAO TUĐMANOVA PREMA SRBIMA U HRVATSKOJ" Pratite Usijanje na Kurir TV: "Cilj je progon srpskog naroda"

Podmuklo, pa sve otvorenije, povremeno, pa sasvim kontinuirano, histerično, radikalno i ciljano, Aljbin Kurti srpski narod na Kosovu i Metohiji sabija u okvire nepodnošljivog.

Pod velom dobrog brižnika šeta po srpskim sredinama s rečima "da brine o blagostanju svih ljudi bez obzira na nacionalnost". Verujete li u to - dok se Srbi gaze, hapse, maltretiraju i ponižavaju?

Perfidno im se zagočava svaki dan i čitav život s jednim ciljem – progona i pogroma.

Svoju taktiku je Kurti posebno zaoštrio i razradio u cilju političke popularnosti - antisrpska histerija donosi zagarantovanu podršku na izborima koji su mu za pet meseci.

Ovim povodom u emisiji Usijanje gostovali su dr Rajko Petrović iz Instituta za evropske studije, Prof. dr Predrag J. Marković, istoričar i Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS.

foto: Kurir televizija

- Nije Kurti kriv, on radi svoj posao. Kriva je ta famozna kvinta. Setimo sa kako su reagovali na Banjsku. Tamo su žrtve bili Srbi koji su stradali od snajperske vatre. To ilustruje tu potpuno neuravnoteženu politiku te famozne Kvinte gde se za jedan nejasan incident odmah optužuje Srbija, a za niz poteza koji direktno ugrožavaju život Srbima nema adekvatne reakcije. Oni blago ukore Kurtija. Mi bismo možda mogli oštrije da nastupamo prema toj kvinti - rekao je Marković.

Krkobabić je konstatovao da je politika Kurtija ista kao i svojevremeno politika Franja Tuđmana u Hrvatskoj prema Srbima.

foto: Kurir televizija

- Cilj je da se progoni srpski narod kao što je hteo Franjo Tuđman u Hrvatskoj. Ovo je njihovo konačno rešenje srpskog pitanja. Aljbinu Kuritju je to i početak i kraj i program za izbore koji slede za pet meseci. Za nas je najbitinije da budemo mirni i suzdržani - rekao je Krkobabić i dodao:

Ja sam ubeđen da ćemo kada prođe ta 72 sata kako je rekao predsednik Vučič, sada videti jedan potpuno novi pristup i novu politiku prema kosovskom pitanju. Videćete, ja ne želim da prejudiciram, ali ubeđen sam da će tako biti. Sada, mislim da je vreme da se ova situacija preokrene i da drugačije pristupimo takvim fanaticima kao što je Aljbin Kurti.

foto: Kurir televizija

Petrović je ocenio KurtIjevu izjavu da ne želi diskriminaciju Srba kao neiskrenu:

- On je od početka bio otvoren i agresivan i to je zapravo jedina njegova ideologija i poltička platforma. U politici treba gledati na dela,a ne reči. On je na srpskom govorio kako ne želi nikakvu diskriminaciju Srba nakon što je nekoliko naših momaka na Severu Kosova brutalno prebijeno i uhapšeno.

01:08 Usijanje - Stefan Krkobabić

- Naš cilj nisu Kosovske vlasti već međunarodna zajednica koji neprincipijelno podržava to svoje mutanstsko mezimče u Prištini. Mi se nikada nismo okretali od dijaloga i činili smo ustupke kosovskoj strani, nama nije učinjen ni jedan. Obaćavali su nam briselskim sporazumum neke mehanizme zaštite. Zapad je taj koji je pogazio obećanja. Kurti je fanatik i zapravo je vrlo dosledan - rekao je Marković.

Petrović je istakao ga hrabri poruka vašingtonske administracije:

- Suština je da u vremenskom prostoru od 72 sata pokušamo da nađemo zajednički jezik za rešavanje konkretnih problema. Mi ponovo imamo oštre osude Rusije i Kine, ali te zemlje nisu u stanju da konkretno deluju na terenu, a Amerika svakako jeste. Hrabri me poruka Vašingtonske admoinistracije, pre svega ono što je rekao Kristofer Hil da SAD ne stoje iza ovakvog ponašanja Kurtija.

Marković smatra da sankcije prema Prištini moraju da budu ekonomske prirode:

- Kurti ne može da bude obuzdan konvencionalnim političkim sredstvima. On mora da bude kažnjen ekonomskim i možda policijskim mereama. Kad su ekonomske mere u pitanju, ne treba da mu prete nego da ukinu dotacije.

- Ovo su pre svega pokušaji probnog balona. Moramo ovu priču od 72 sata da shvatimo i iz drugog ugla. Za taj period i predstavnici međunarodne zajednice i Kvinte treba da pokrenu priču koja če se odnosti na uvođenje ozbiljnijih represalija Prištini. Videćete da će do određenih pomeranja doći. Primećujemo zaokret politike zvaničnog Vašingtona prema Srbiji.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.