DA LI ĆE DRŽAVNI VRH SUTRA PROGLASITI OKUPACIJU KIM? Analitičari upozoravaju: Ako se to desi, onda se zna šta je sledeći korak...

Može li se reći da je “Dan D” za Kosovo i Metohiju sutra kada se predsednik Aleksandar Vučić bude obratio građanima u 18 sati? Tada ističe rok od 72 sata koji je šef države dao za iznošenje novih mera i zahteva za južnu srpsku pokrajinu koja je pod terorom Aljbina Kuritija. Saznanja su da se razmatra o jednoj vrlo konktretnoj meri – o opciji proglašenja okupacije na delu teritorije Republike Srbije.

Kolike su šanse da se to desi? Kakve implikacije i posledice mogu da donesu eventualne aktivnosti za povratak okupiranih područja? Da li bi ovaj potez ugrozio sve dosadašnje diplomatske napore?

Na ova i druga pitanja u emisiji Usijanje odgovarali su Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost, Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku i Nikola Belić, novinar Politike.

Miletić smatra da odluka da se proglasi okupacija u ovom trenutku ne bi bila dobra za Srbiju:

- Morate razmatrati sve opcije. Lično mislim da to Srbiji nije potrebno. Ne želite da budete ona strana koju će optužiti za eksalaciju ovako nečega. To bi bila drastična odluka jer bi to značilo da vi tu okupiranu teriroriju morate da povrtatite. Ne možete vi da proglasite okupaciju dela teritorije i da kažete to je to. Sledeći korak je verovatno delimična mobilizacija vojske. Mislim da je to nepotrebno, jer anilize dešavanja na terenu pokazuju da Kurti sprema neku veliku akciju zbog izbora i treba pustiti da on bude taj koji će biti označen kao onaj koji pravi eskalaciju - rekao je Miletić.

Belić se saglasio da bi Srbija trebalo da nastupi mirno i oprezno:

- Treba reći da bi Srbija imala puno pravo na to s obzirom na to kolika je pretnja po srpski narod na KiM. Ipak koliko god da je težak taj pritisak Prištine, treba da ostanemo oprezni. Moramo na svetska vrata i dalje uporno da kucamo, kao što smo radili do sad i da pokušavamo da sve ovo smirimo. Verujem da će država doneti najbolju i najracionalniju odluku. Mislim da su to teške i delikatne situacije i ne bih se usudio da procenjujem da li je već doneta neka odluka ili se ona može tek doneti u toku sutrašnjeg dana.

Matović veruje da je proglašenje okupacije trebalo doneti 2008. godine:

- Bilo koja odluka vezana za Kosovo i Metohiju je opasna. Neka odluka će se svakako doneti. Moje mišljenje je da je proglašenje okupacije dela teritorije Srbije trebalo doneti 2008. godine zato što po rezoluciji 1244 jeste stavljeno da će međunarodni faktori uz dijalog Prištine i Beograda rešiti status KiM, ali ne jednostrano. Kada bismo mi mogli da nađemo način da zaobiđemo momenat sukoba sa NATO to bi bilo dobro. Milsim da to nije nemoguće jer je svima jasno u međunarodnoj zajednci da je Kurti taj koji ne sprovodi dogovoreno ni i Briselskom ni u Vašingtonskom sporazumu.

