"PROGLAŠENJE OKUPACIJE UVOD U POVRATAK SUVERENITETA NA KOSOVU" Stručnjaci upozoravaju i na moguće rizike ovog poteza za Srbiju

Srbiju potresaju sve ozbiljnije tenzije vezane za situaciju na Kosovu, dok provokacije i nasilje nad Srbima postaju sve intenzivniji. U ovom trenutku, predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, suočen je sa teškim odlukama koje će oblikovati budućnost Kosova i Metohije, kao i cele zemlje.

Najavljeno je večerašnje obraćanje naciji, a jedna od opcija koja se razmatra je proglašenje okupacije dela teritorije Srbije - mere koja bi mogla značiti prekretnicu u srpskoj borbi za očuvanje svoje državnosti i prava na Kosovu.

foto: Printscreen Pink

Gostujući u jutarnjem programu Kurir televizije, dr Slobodan Janković, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, i Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca u Srbiji, ponudili su svoje analize i viđenja aktuelnih događaja, pružajući širi kontekst o tome koliko je proglašenje okupacije realna i opravdana opcija.

Demo Beriša je istakao da aktuelne provokacije i nasilje na Kosovu nisu iznenađenje. Prema njegovim rečima, tenzije su planirane i eskaliraju kao deo političke strategije Aljbina Kurtija pred izbore zakazane za februar sledeće godine. On je naveo da Kurti svesno izaziva sukobe sa Srbijom kako bi cementirao svoju političku poziciju i završio posao koji je, kako kaže, započet još 1999. godine.

- Sve što se dešava, nije samo posledica događaja u proteklih nekoliko meseci, već planirana kampanja koja traje godinama. Kurti koristi svaki trenutak da destabilizuje situaciju, izazivajući Srbiju da reaguje. Uhapšeni Srbi, oduzimanje trezora Narodne banke Srbije, zatvaranje apoteka i prodavnica - to su samo delovi veće slike. On računa na sukob sa NATO snagama, jer to vidi kao način da završi ono što nije postignuto 1999. godine - rekao je Beriša.

foto: Kurir televizija

On je takođe naveo da opcija proglašenja okupacije može biti legitiman i opravdan odgovor na Kurtijeve poteze, ali upozorava da bi Srbija morala pažljivo da razmotri sve posledice takvog poteza.

- Proglašenje okupacije bi značilo jasnu poruku da Srbija neće više trpeti poniženje i nasilje nad svojim narodom. To bi moglo zaustaviti Kurtijeve provokacije, ali takođe nosi rizik sukoba sa međunarodnim faktorima, uključujući NATO. Međutim, ako se situacija nastavi ovako, Srbija mora poslati jasan signal da neće više tolerisati kršenje njenih prava i teritorijalnog integriteta - zaključio je Beriša.

Dr Slobodan Janković je ponudio nešto oštriju analizu, navodeći da trenutna situacija na Kosovu nije samo rezultat Kurtijevih poteza, već i slabosti srpske diplomatije i ustupaka koje su srpske vlasti činile u prethodnim godinama. On je posebno kritikovao Briselski i Vašingtonski sporazum, navodeći da su oni omogućili Prištini da sistematski narušava prava Srba i Srbije na Kosovu.

- Briselski sporazum je bio kapitulacija, a sve što sada vidimo - eskalacija nasilja, poniženje srpskog naroda, otimanje državnih institucija - rezultat je tih sporazuma. Aljbin Kurti je samo izvođač radova. Prava krivica leži na međunarodnim akterima koji podržavaju njegovu agendu, i na našim vlastima koje su pristale na sporazume koji ugrožavaju naše interese - rekao je Janković.

10:29 PROGLAŠENJE OKUPACIJE ZNAČILO BI POVRATAK SUVERENITETA NAD KOSOVOM! Stručnjaci upozoravaju na rizike ovog poteza za Srbiju

Na pitanje o proglašenju okupacije, Janković je bio jasan - to je meru koju Srbija mora ozbiljno razmotriti kao odgovor na kontinuirane provokacije Prištine.

- Proglašenje okupacije bi značilo povratak suvereniteta nad teritorijom koja nam je oteta. Ako Priština nastavi da ne poštuje međunarodne sporazume i nastavlja sa nasiljem nad Srbima, mi moramo odgovoriti snažno i odlučno. Povlačenje iz Briselskog sporazuma bi bio logičan korak jer Priština nije ispunila nijednu obavezu, a sada je naša šansa da to prekinemo. Proglašenje okupacije ne bi trebalo da bude samo politička izjava - to mora biti jasan signal da ćemo se boriti za svoje pravo i teritoriju - rekao je Janković, naglašavajući da Srbija mora biti spremna na sve moguće posledice.

foto: Kurir televizija

On je dodao da je proglašenje okupacije samo jedan od mogućih koraka, ali da bi Srbija takođe morala preduzeti i druge konkretne mere.

- Nisu potrebni samo veliki potezi poput proglašenja okupacije. Postoje i druge mere koje možemo preduzeti - zašto dopuštamo prolaz sa putnim ispravama izdatim od strane Prištine? Zašto smo prestali da se borimo protiv upotrebe RKS tablica? Srbija mora vratiti kontrolu nad svojim granicama, institucijama, i odbiti svako priznanje nezavisnosti Kosova kroz ove simbole - istakao je Janković.

Proglašenje okupacije – opasan korak, ali neophodan?

Oba gosta su se složila da trenutna situacija zahteva odlučne poteze, ali dok Beriša vidi proglašenje okupacije kao mogućnost koju treba pažljivo razmotriti, Janković smatra da je to neophodan korak kako bi se prekinula serija ustupaka koja je Srbiju dovela do ove tačke. Obraćanje predsednika Vučića večeras može biti ključno za dalji pravac kojim će Srbija ići u svojoj borbi za Kosovo i Metohiju.

