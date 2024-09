VLAST SVE BLIŽA ODLUCI O SLUŽENJU VOJSKE Premijer Vučević ZA: Ne ukida se profesionalni sastav Vojske Srbije

Кao predsednik Vlade i cela Vlada snažno podržavamo ono što je predsednik najavio, a to je da se ozbiljno približavamo eventualnom usvajanju zakonskog akta o ukidanju suspenzije vojnog roka, istakao je za "Jutarnji dnevnik" RTS-a premijer Miloš Vučević.

- U aprilu je urađen elaborat Ministarstva odbrane sa predlozima kako bi trebalo vratiti obavezno vraćanje vojnog roka. Ako postignemo politički i društveni dogovor, Vlada je spremna da vrlo brzo ide sa tim predlogom ka Narodnoj skupštini i da u 2025. godini, kada se steknu uslovi- logistički i administativni, krenemo s time. Predsednik Republike je izašao sa idejom da taj rok ne bude predugačak, 75 dana, 60 dana obuke plus 15 dana vežbe, i s aspektom da određeni profili školovanja budu posebno kategorisani. Ako imamo mladiće koji su završili mašinske škole ili fakultete, da oni budu uključeni u vojno-tehničke institute, a da ostali momci idu u redovnu obuku. Nije isti društveni ambijent kada sam ja služio vojsku. Mislim da je dobro da vratimo obavezno služenje vojnog roka. Biće to dobro i korisno i za te momke i za celu državu. To nije spremanje za ratove i sukobe, već briga za državu. Naša država time ne ukida profesionalni sastav, koji je udarna snaga vojske Srbije. Profesionalna vojska obavlja najzahtevnije zadatke.

Premijer je kazao i da bi se tako vratila snaga rezervne vojske, jer je država imala 11, 12 generacija koje nisu služile vojsku ili je mali deo prošao kroz dobrovoljni vojni rok.

-To je pitanje i elementarnih stvari, moramo da imamo narod i naciju koji može da odgovori na sve. Apsolutno podržavam tu odluku, a kada će biti doneta je to pre svega pitanje društvenog i političkog dijaloga. Nikome neće biti upropašćen život za 75 dana. Za to vreme mladi regruti će imati novčanu naknadu, kasarne će biti prilagođene današnjem vremenu. To je dobra vest za Srbiju, te momke i njihove porodice.

