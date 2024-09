NARODNI POSLANIK OTVORIO DUŠU I PRIZNAO ŠTA MU JE NAJVEĆA ŽIVOTNA GREŠKA: Đukanović: Ali Bogu hvala nikad nije kasno...

Vladimir Đukanović, advokat i narodni poslanik SNS-a, poručio je da beskrajno voli advokaturu te da će politički aktivizam da svede samo na društvene mreže kako bih neke događaje komentarisao za svoju dušu.

- Beskrajno volim svoj posao i svakim danom mi sve više ulazi u krv. Najveća životna greška mi je bila što odmah po završetku fakulteta nisam krenuo majčinim stopama i uputio se ka advokaturi, ali Bogu hvala nikad nije kasno. Beskrajno sam Gospodu zahvalan što me je kroz moju suprugu uputio ka tom pozivu - poručio je on u objavi na "X" platformi te istakao da više ništa drugo ne bi radio.

- Ta strast kada te neko pozove, bio to neki osumnjičeni za benigno delo negde u nekom osnovnom javnom tužilaštvu po Srbiji, pa sve do krivičnih dela pred Specijalnim tužilaštvom i Sudom za organizovani kriminal, ne može da se opiše. Svako čitanje predmeta, udubljivanje u materiju, ispunjava me kao čoveka. Teške su to sudbine i ono što sam uspeo da naučim za ovo vreme je da je zaista tanka linija između onih koji završe iza rešetaka i nas koji smo na slobodi. Vrlo lako, zbog raznih životnih okolnosti, čovek može da se nađe tamo gde do juče nije ni sanjao da će se naći - naveo je poslanik i dodao:

- Dok sam živ biću samo advokat i zato će moj politički aktivizam da se svede uglavnom samo na društvene mreže kako bih neke događaje komentarisao samo za svoju dušu, možda ponekad na neko TV gostovanje ili gostovanje u nekom podkastu. Sve drugo apsolutno me ne zanima i nemam nameru nikada ni o čemu da odlučujem, niti ne daj Bože da rukovodim nekim resorom. Advokat do smrti!

