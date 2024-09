UŽIVO VUČIĆ SAOPŠTIO POTEZE SRBIJE POVODOM KRIZE NA KIM - PET OBLASTI, MNOGO TAČAKA! Nema proglašenja okupacije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštava mere koje će naša država preduzeti povodom događaja na Kosovu i Metohiji koji su usmereni protiv opstanka srpskog naroda na severu KiM.

Predsednik je naglasio da je Beograd uvek otvoren za dijalog sa Prištinom i da je spreman da ode u Brisel kako bi nastavio dijalog sa Kurtijem, ali da Srbija neće dozvoliti pogrom i progon svog stanovništva, te da je očekivano da se sa dalekosežnim i važnim predlozima izađe pred Skupštinu Srbije već tokom oktobra.

- Srbija se nalazi danas u ne lakoj pravno političkoj situaciji po pitanju KiM, ekonomski veoma dobro, možda i odlično. Ono što ostaje naša najbolnija tačka jeste Kosovo i Metohija. Pre nego što ukažem na konkretne mere, želim da nekoliko rečenica ukažem na kontekst u kojim donosimo mere koje ćemo izneti.

- Kosovo je najskuplja reč za svakog Srbina istovremeno, najlakše potezana i neretko nepodnošljivo njena zloupotreba nas je dovodila do lošeg. Niko nikada neće biti zadovoljan. Šta god da smo predložili, svi bi bili protiv. Oni koji pozivaju na oružje prvi dan da ih pozovemo da neameste krevet u kasarni, rekli bi da je to teško. Oni koji pozivaju na nezavisnost Kosova, rekli bi nam vi ste izdajnici. I to čujete na svakom mestu. Iako sam predsednik koji je obavio najviše razgovora, svi ostali nisu videli deseti deo. Ne postoji čudotvorac koji Srbima može da donese dobro rešenje za KiM. Poznajem svako srpsko selo, gotovo da znam svaku srpsku kuću na Kosovu i Metohiji, znam sve probleme. Ja znam da nema dobrog rešenja. Svi će samo da čekaju kraj našeg obraćanja da bi se sa svojim lagodnim rešenjima ustremili na domaću javnost, da bi ukazali kako smo nesposobni, a oni su eto sposobni. Ovde je reč i o onima koji dolaze sa Zapada.

Predsednik je podsetio i na smanjenje broja srpskih stanovnika na Kosovu i Metohiji još od 1981. godine. Dodaje da su Albanci čekali svoj momenat.

- Kosovo je gubilo stanovništvo već od 81. godine. Albanci su videli svetlo na kraju tunela kada su krenuli štrajkovi. Čekali su svoj trenutak, mi nismo razumeli sve što se zbiva u svetu i za to smo platili visoku cenu. Tragičnu cenu smo platili. Kosovo je demokratsko pitanje i mislili su da će ga lako rešiti.

Predsednik je podsetio i na istorijska dešavanja, od 1981. godine, NATO agresije, Martovskog pogroma, jednostranog proglašenja nezavisnosti tzv. Kosova.

- 85 zemalja priznalo je nezavisnost Kosova, i ta priča je za njih završena. Do 2013. godine imali potpuni ekonomski kolaps, rušenje nekoliko država u kojima smo bili. To je praćeno uz opštu nebrigu. Imamo 112 zemalja koji priznaju nezavisnost. Samo najsnažniji i koji imaju sličnu situaciju kao mi ostaju na našoj strani. Tada dolaze razgovori i pregovori oko Briselskog sporazuma. Potpisi na Briselskom sporazumu ne vrede ništa.

- U narednom periodu možemo da očekujemo lošije vesti jer kod njih slede izbori. Ne interesuje njih sudbina naše dece i lažu kad kažu da ih interesuje. Svaku našu meru sagledavaju iz ugla nezavisnog Kosova. Imamo više hrabrosti, ogoljavamo tu vrstu licemerja, podržavamo narod, snažimo ga. Svom svojom snagom i svim svojim znanjem, podržavajući dijalog, ali tražeći prava koja moraju biti dostignuta. Danas pedantno vodimo računa o svakoj sitnici.

Podseća da se vodila hajka i protiv voza koji je trebalo da saobraća od Beograda do Kosovske Mitrovice.

Kazao je da kada je nastradao albanski policajac koji nije imao pravo da bude u Banjskoj i istakao da su tada zapadni predstavnici i državnici uputili preko 7.660 zvaničnih izjava, a za upucavanje dvoje srpske dece svega 6.

- To pokazuje da naša suza roditelja nema. Ne interesuje njih sudbina naše dece i lažu kad kažu da ih interesuje - rekao je Vučić.

MERE KOJE SRBIJA ZAHTEVA PODELJENE U 5 CELINA

Povratak na "Status quo ante"

- U okviru prve tačke pokrenućemo susret sa 60 svetskih lidera i svakom lideru dostaviću sve papire koje smo i sad dostavili, i dodatno papire. Svim članicama Saveta bezbednosti i Putinu i Si Đinpingu. Govorim o 60 premijera i predsednika zemalja do kraja novembra. Uručiću i 11 odlikovanja onima koji su pomogli u borbi i lično ih uručiti u Njujorku. Od kineskih, ruskih prijatelja, Nikaragve, Konga, Emirata. Da pokažemo zahvalnost i da ne zaboravljamo one koji su nam u teškim situacijama pomogli.

1. Raspisivanje i održavanje slobodnih i demokratskih lokalnih izbora na severu Kosova i Metohije, uz učešće Misije OEBS i EU;

2. Primenu člana 9 Prvog Briselskog sporazuma kroz kolektivni povratak Srba u Regionalni direktorat KP Sever;

3. Povratak srpskih sudija i tužilaca na pravosudne funkcije;

4. Povlačenje specijalnih snaga tzv. kosovske policije iz nelegalno sagrađenih baza i kontrolnih punktova na severu Kosova i Metohije, kao i njihovo povlačenьe iz svih institucija, koje su od 1999. godine do nelegalnog zatvaraьa 2024. godine pružale vitalne javne i administrativne usluge građanima;

5. Hitno, neodložno i konačno formiranьe Zajednice srpskih opština, bez daljih političkih smicalica i igara, jep nam je jacno da je 12 godina to bila samo igra koja je korišćena za kupovinu vremena, sa ciljem da se ZSO nikada ne formira i da se uz to ukinu sva prava Srba. Ovo konkretno znači usvajanje konačnog Nacrta statuta ZSO na način predviđen Poslovnikom o radu Upravljačkog tima, od strane demokratski izabranih predstavnika srpske zajednice na Severu Kosova i Metohije;

6. Neodložna primena garanciіa Evropske unije i SAD od 28. decembra 2022. godine i momentalno oslobađanje svih političkih zatvorenika koji su uhapšeni od tzv. kosovske policije zbog svog demokratskog, građanskog ili političkog aktivizma - a posebno onih koji su uhapšeni zbog učešća na mirnim protestima/barikadama;

7. Neodložno omogućavanje nesmetanog platnog prometa i poštanskih usluga.

Ovi zahtevi biće preneti u predstojećim međunarodnim aktivnostima koje će uključiti razgovore i posebne događaje u okviru sistema UN i OEBS, kao i podizanje svesti o kršenju ljudskih prava Srba u okviru Komiteta za ljudska prava UN.

Kosovo i Metohija kao područje posebne socijalne zaštite

- Pod dva, Srbija će proglasiti Kosovo i Metohiju područjem posebne socijalne zaštite.

Usaglašeno je da će Narodna skupština Republike Srbije u roku od 45 dana usvojiti Zakon kojim će proglasiti Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju za područje posebne socijalne zaštite, čime će biti zagarantovano pravo na finansijsku podršku za nezaposlene.

Ovim zakonom biće posebno regulisan i ograničen promet nepokretnosti (ograničavanje prodaje nepokretnosti i za pojedince koji su korisnici povlastica iz Zakona).

Uživanje povlastica će biti ograničeno samo na one koji zaista žive u AP Kosovu i Metohiji.

Govoreći dalje o pomoći od 20.000 dinara, ali i o besplatnim udžbenicima za sve đake na KiM, predsednik je istakao da će svako dete predškolskog uzrasta, kao i osnovci i srednjoškolci, imati oko 5.000 dinara mesečni dodatak, takozvani užinski dodatak, a ići ćemo i na nova zapošljavanja.

Otpornost srpskih institucija na Kosovu i Metohiji

- Srpske institucije i privremeni organi na Kosovu i Metohiji neće biti ukinuti niti zatvoreni, čime će biti sprečeno da Aljbin Kurti ostvari svoj glavni politički cilj da iseli i u potpunosti eliminiše institucije Srbije i Srbe na Kosovu i Metohiji.

- U svrhu ublažavanja jednostranih i nekoordinisanih akcija Kurtijevog režima usmerenih protiv srpskih institucija i privremenih organa, tik uz administrativnu liniju u naseljenom mestima Rudnica i Ribarići biće otvorena Pisarnica, na kojoj će Srbi sa severa Kosova i Metohije imati pristup u ostvarivanju svojih prava iz domena socijalne zaštite i posredstvom koje će pružati vitalne javne i administrativne usluge građanima.

Uspostavljanje posebnog Tužilaštva

- Usaglašeno je da će Narodna skupština Republike Srbije u roku od 45 dana usvojiti Zakon o organizaciji nadležnosti pravosudnih organa Republike Srbije za područje Autonomne pokrajine Kosova i Metohije kojim će biti uspostavljeno posebno Tužilaštvo za procesuiranje zloupotreba i kršenja osnovnih ljudskih prava, uzurpaciju imovine, ugrožavanje telesnog integriteta i dostojanstva građana Republike Srbije na prostoru Kosova i Metohije. Tužilaštvo će imati poseban zadatak da istraži i goni kriminalna i protivpravna dela službenika i zvaničnika privremenih institucija u Prištini.

- Mi u Beogradu, ili malo ko u Beogradu, stvarno brine o Kosovu van kafane, van uobičajenih psovki, a posebno u državnim organima. Državni organi nikako nemaju vremena za Kosovo i Metohiju i to nije od nas. To je naša bolest od 1945. na ovamo. Sve drugo nam je preče i važnije od toga. I zato i naši državni organi od MUP-a do tužilaštva, pravosuđa, nikada se nisu dovoljno bavili situacijom na Kosovu i Metohiji. Što ovo znači? Ovo će da traje samo do uspostavljanja i poštovanja normi dogovorenih i potpisanih u Briselu i poštovanja briselskog sporazuma. Dakle, mi popunjavamo ovaj pravni vakum, jer mi u ovom trenutku nemamo način kojim ćemo urediti zakonsku mogućnost da sve one koji učestvuju u progonu i proterivanju Srba, sve one koji učestvuju u maltretiranju, šikaniranju, prebijanju i upucavanju Srba, da konačno možemo da ih gonimo. I to je stvar koju ćemo da radimo. To će biti i posebna sudska veća određena za ovo, kao i posebno tužilaštvo da se istraži i gonE kriminalna i protipravna dela službenika i zvaničnika koji provode akcije kršenja ljudskih prava nad srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji. Time će biti i obuhvaćena lica srpske nacionalnosti koja u ime i za račun albanske tajne policije sprovode progon srpskog življa na najgori mogući način i učestvuju u progonu našeg stanovništva.

Odluka o nelegalnosti svih organa i institucija obrazovanih na teritoriji Kosova i Metohije nakon nelegalno jednostrano proglašene nezavisnosti, i nepostojanju svih njihovih akata koji su doneti ili će tek biti doneti

Usaglašeno je da će Narodna skupština Republike Srbije u roku od 45 dana usvojiti odluku kojom konstatuje nelegalnost svih organa i institucia obrazovanih na teritoriіi Kosova iMetohie nakon nelegalno proglašene nezavisnosti, kao i nepostoanьe nihovih akata. Ovim he biti normirano da su sve aktivnosti, jednostrani i nekoordinisani akti tih organa pravno nepostojeći i da ne mogu proizvoditi pravne posledice niti pravno dejstvo. Sličan postupak je preduzet po završetku Drugog svetskog rata, kada je zakonom proglašena nevažnost pravnih propisa donetih pre 6. aprila 1941. godine i za vreme nepriateljske okupacije.

Naši pravni ekperti su bili protiv proglašenja okupacije Kosova i Metohiji.

- Ne smemo da im damo status legalne oružane sile. Nećemo da im damo bilo kakav pravni legalitet i legitimitet jer ga nemaju - rekao je Vučić.

Nema proglašenja okupacije

- Naši pravni ekperti su bili protiv proglašenja okupacije Kosova i Metohiji. Ne smemo da im damo status legalne oružane sile. Nećemo da im damo bilo kakav pravni legalitet i legitimitet jer ga nemaju. Samo priznavanje okupacije je i krivično delo, objasnio je Vučić.

Opisao je kako albanski policajci provociraju Srbe iz kafića, a onda izvade značke.

- Uvuku im u kola, a onda "ubiju Boga u njima", ali tako da im se ne vide povrede. Udaraju ih po stomaku, genitalijama, grudima... U stanici su im dali pikado i pokazali sliku "terorista iz Banjske" i rekli im da ih gađaju pikadom. Kada im se momci suprostave, onda udare po njima još jače. Da li mislite da je neko reagovao? Neko od ovih i Evrope, sa zapada, iz sveta? Niko - rekao je Vučić.

- Mi nećemo da se oslobodimo Kosova, već da pomognemo našem narodu i tato sve ovo radimo. Nećemo rat, hoćemo da u miru ostvarimo svoja prava. Neće biti lako, biće još agresivniji. Otvaraće most na Ibru, to je dokaz da žele sukobe i uradiće to. Napadaće i na škole i na bolnice, na sve će napadati. Ali ćemo da pronalazimo odgovor, opstajaćemo i sve što oni više napadaju mi ćemo više da činimo za naš narod. I noko neće moći da nas spreči, a oni mogu da sanjaju o svojoj nezavisnosti. A oni mogu da sanjaju o članstvu i tako mogu da sanjaju desetinama godina. Nisu želeli nikada ozbiljno da razgovaraju ni na koji način, žele samo progon Srba.

Vučić je istakao da su sramota našeg sistema i dokaz naše nebrige liste čekanja na kojima imamo više od 68.000 pacijenta, a većina njih ne može da se kreće.

- To je sramota našeg sistema, to je dokaz naše nedovoljne brige. Nije mi teško i nije me sramota da to kažem jer ćete sada čuti frapantnije podatke od ovih koje sam vam pokazao. Ovo su liste čekanja. Mi ukupno na listama čekanja imamo 68.586 pacijenata. Imajući u vidu da je reč o teškim kardiovaskularnim pacijentima, da je reč o ljudima kojima nedostaje endoproteza za kuk ili koleno, dakle ljudima koji ne mogu da se kreću, ili ljudi koji čekaju za operaciju katarakte, dakle potrebna im je podrška i pomoć članova porodice, najmanje nekoliko stotina hiljada ljudi je vezano za ovaj problem. I nama se te liste čekanja ne smanjuju, otprilike su na istom nivou, šokiran sam time.

- Pitao sam i ministra Lončara zbog čega smo gradili tolike bolnice, tolike kliničke centre, zbog čega to sve radimo, ako nismo u stanju građanima da pružimo ono što im je najvažnije. To je njihov život i zdravlje. Rekao sam danas Zlatiboru, kojeg i poštujem i volim, drug mi je, rekao sam, da li je moguće da je to zato što tu nema nikakve kombinacije, pa niko u sistemu nije zainteresovan da to reši. A on mi je odgovorio, naprotiv, tu u našem delu sistema ima mnogo kombinacija i zato se to ne rešava. Da li je tu u ceni proteze, da li je tu u ceni ne znam čega, pojma nema. Sve u svemu, mi smo rešili da pokušamo da ovaj problem, koji ne bih poredio sa teškim političkim problemima ili najtežim, konačno lociramo, priznamo i krenemo u rešavanje. Za dve ili tri nedelje, neće biti lista čekanja za skener. Odmah ćemo zatim to da uradimo sa magnetnom rezonancom. Napravićemo program, bićete upoznati i gledaćemo da u najkraćem mogućem vremenu, za godinu dana imamo manje od pet ili deset hiljada ljudi na listama čekanja. Da ono što je višedecenijski problem rešimo. Jer ako nismo u stanju da pokažemo brigu za ljude, ne treba da se bavimo ovim poslom.

- To što smo gradili građevine i zidove, što imamo najlepše kliničke centre u Nišu i Beogradu, sad i u Novom Sadu, biće i u Kragujevcu, Novom Pazaru, Užicu. Ništa to ne znači ako nismo u stanju da pokažemo da možemo da rešavamo probleme ljudi. Daću vam jedan podatak. Znate li koliko se čeka za kuk ili koleno? I do devet godina. Imamo slučaj VMA da se čeka za kuk 16,5 godina. Imamo mnogo ljudi koji su umrli u ovih prethodnih 25, 30, 35 godina, a da nisu dočekali da budu operisani. Znači li to da nismo uložili? Ne, ulažemo nenormalne novce. I kažem nenormalne, nenormalne, nesrazmeran novac ukupnom budžetu Srbije u zdravstvu. Nesrazmeran novac. To nije samo ono što vi vidite kroz prvi deo budžeta. To vam ide i kroz Fond za zdravstveno osiguranje, to vam ide i kroz različita ministarstva, od Ministarstva za infrastrukturu, građevinarstvo, do mnogih drugih. To prelazi 3,5 milijarde evra. I znam da će biti mnogo protivljenja, znam da će biti neznalica. Samo znam da sam preko mera fiskalne konsolidacije uspeo da obezbedim da ova zemlja ima najviše para u svojoj istoriji.

- Za zdravstvo nikada nije imala ni blizu ovoliko para, ni procentualno, ni proporcionalno budžetima Republike Srbije. I kao takav tražiću odgovornost. Od svih u celom sistemu. Od svih u celom sistemu. Od ministra, direktora, kliničkih centara, bolnica, domova zdravlja, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, svih u lancu zaposlenih do lekara i ostalih. Kada država daje novac, izvinite, isporučite nam rezultate. Nećemo da nam ljudi čekaju po devet godina na koleno i kuk. Treba nova zgrada? Dobićete novu zgradu. 100 miliona? 100 miliona. I samo da znate da ove mere, da ove proteze i sve ovo što smo izračunali košta ne manje od 90 miliona evra u ovom trenutku. Samo da vidite koliko je to mali novac. Naravno da nije mali. Ali uslovno govoreći mali novac u odnosu na sve drugo što smo uradili, jer ćemo da potrošimo na Tiršovu i na još jednu bolnicu ne 117 miliona, nego će da budu 300 i 500, na onkologiju i 500 miliona evra i tako dalje. Zašto gradimo te bolnice? Otvoram kao svemirski brod kardiovaskularne klinike, oni mi kažu po 12 nema čekanja, u 14 ima, pa preuzmite vi. Ne mogu da urade koronografiju. Pa treba da nam umru ljudi na ulici tri puta dok mi to učinimo. Što gradimo te svemirske brodove? Što ulažemo u Dregerovu opremu, ne znam koju opremu već, na sve moguće načine? Zbog čega? Ti naši stariji ljudi moraju da žive duže. Ali ne samo u godinama života, već i u kvalitetu života.