EVO ZAŠTO NIJE DONETA ODLUKA O OKUPACIJI! Predsednik Vučić: Ne smemo da im damo status legalne oružane sile

Predsednik Aleksandar Vučić je u današnjem obraćanju rekao da je su pravni ekperti bili protiv proglašenja okupacije Kosova i Metohije.

"Ne smemo da im damo status legalne oružane sile. Nećemo da im damo bilo kakav pravni legalitet i legitimitet jer ga nemaju. Samo priznavanje okupacije je i krivično delo", objasnio je Vučić.

Opisao je kako albanski policajci provociraju Srbe iz kafića, a onda izvade značke.

"Uvuku im u kola, a onda 'ubiju Boga u njima', ali tako da im se ne vide povrede. Udaraju ih po stomaku, genitalijama, grudima... U stanici su im dali pikado i pokazali sliku 'terorista iz Banjske' i rekli im da ih gađaju pikadom. Kada im se momci suprostave, onda udare po njima još jače. Da li mislite da je neko reagovao? Neko od ovih i Evrope, sa zapada, iz sveta? Niko", rekao je Vučić.

"Mi nećemo da se oslobodimo Kosova, već da pomognemo našem narodu i tato sve ovo radimo. Nećemo rat, hoćemo da u miru ostvarimo svoja prava. Neće biti lako, biće još agresivniji. Otvaraće most na Ibru, to je dokaz da žele sukobe i uradiće to. Napadaće i na škole i na bolnice, na sve će napadati. Ali ćemo da pronalazimo odgovor, opstajaćemo i sve što oni više napadaju mi ćemo više da činimo za naš narod. I noko neće moći da nas spreči, a oni mogu da sanjaju o svojoj nezavisnosti. A oni mogu da sanjaju o članstvu i tako mogu da sanjaju desetinama godina. Nisu želeli nikada ozbiljno da razgovaraju ni na koji način, žele samo progon Srba", rekao je predsednik Vučić.