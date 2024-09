"NEĆE BITI LISTA ČEKANJA ZA SKENER I MAGNETNU" Vučić: Cilj je da imamo manje od 5.000 ili 10.000 ljudi na tim spiskovima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras naciji, gde je između ostalog naveo 5 ključnih mera koje Srbija zahteva po pitanju situacije na KiM, ali je istakao i "dokaz naše nebrige" kada je reč o listama čekanja na kojima ima više od 68.000 pacijenata.

- To je sramota našeg sistema, to je dokaz naše nedovoljne brige. Nije mi teško i nije me sramota da to kažem jer ćete sada čuti frapantnije podatke od ovih koje sam vam pokazao. Ovo su liste čekanja. Mi ukupno na listama čekanja imamo 68.586 pacijenata. Imajući u vidu da je reč o teškim kardiovaskularnim pacijentima, da je reč o ljudima kojima nedostaje endoproteza za kuk ili koleno, dakle ljudima koji ne mogu da se kreću, ili ljudi koji čekaju za operaciju katarakte, dakle potrebna im je podrška i pomoć članova porodice, najmanje nekoliko stotina hiljada ljudi je vezano za ovaj problem. I nama se te liste čekanja ne smanjuju, otprilike su na istom nivou, šokiran sam time.

Kako je dalje naveo, dosta ljudi je umrlo u proteklih 35 godina, a da nisu dočekali da budu operisani.

- Pitao sam i ministra Lončara zbog čega smo gradili tolike bolnice, tolike kliničke centre, zbog čega to sve radimo, ako nismo u stanju građanima da pružimo ono što im je najvažnije. To je njihov život i zdravlje. Rekao sam danas Zlatiboru, kojeg i poštujem i volim, drug mi je, rekao sam, da li je moguće da je to zato što tu nema nikakve kombinacije, pa niko u sistemu nije zainteresovan da to reši. A on mi je odgovorio, naprotiv, tu u našem delu sistema ima mnogo kombinacija i zato se to ne rešava. Da li je tu u ceni proteze, da li je tu u ceni ne znam čega, pojma nema. Sve u svemu, mi smo rešili da pokušamo da ovaj problem, koji ne bih poredio sa teškim političkim problemima ili najtežim, konačno lociramo, priznamo i krenemo u rešavanje. Za dve ili tri nedelje, neće biti lista čekanja za skener. Odmah ćemo zatim to da uradimo sa magnetnom rezonancom. Napravićemo program, bićete upoznati i gledaćemo da u najkraćem mogućem vremenu, za godinu dana imamo manje od pet ili deset hiljada ljudi na listama čekanja. Da ono što je višedecenijski problem rešimo. Jer ako nismo u stanju da pokažemo brigu za ljude, ne treba da se bavimo ovim poslom.

Vučić je potom istakao da "imamo najlepše kliničke centru", ali da to ništa ne znači "ukoliko se problemi ljudi ne mogu rešiti".

- To što smo gradili građevine i zidove, što imamo najlepše kliničke centre u Nišu i Beogradu, sad i u Novom Sadu, biće i u Kragujevcu, Novom Pazaru, Užicu. Ništa to ne znači ako nismo u stanju da pokažemo da možemo da rešavamo probleme ljudi. Daću vam jedan podatak. Znate li koliko se čeka za kuk ili koleno? I do devet godina. Imamo slučaj VMA da se čeka za kuk 16,5 godina. Imamo mnogo ljudi koji su umrli u ovih prethodnih 25, 30, 35 godina, a da nisu dočekali da budu operisani. Znači li to da nismo uložili? Ne, ulažemo nenormalne novce. I kažem nenormalne, nenormalne, nesrazmeran novac ukupnom budžetu Srbije u zdravstvu. Nesrazmeran novac. To nije samo ono što vi vidite kroz prvi deo budžeta. To vam ide i kroz Fond za zdravstveno osiguranje, to vam ide i kroz različita ministarstva, od Ministarstva za infrastrukturu, građevinarstvo, do mnogih drugih. To prelazi 3,5 milijarde evra. I znam da će biti mnogo protivljenja, znam da će biti neznalica. Samo znam da sam preko mera fiskalne konsolidacije uspeo da obezbedim da ova zemlja ima najviše para u svojoj istoriji.

Predsednik je potom dodao da "za zdravstvo se nikada nije imalo ni blizu ovoliko para, ni procentualno, ni proporcionalno budžetima Republike Srbije".

- Nećemo da nam ljudi čekaju po devet godina na koleno i kuk. Treba nova zgrada? Dobićete novu zgradu. 100 miliona? 100 miliona. I samo da znate da ove mere, da ove proteze i sve ovo što smo izračunali košta ne manje od 90 miliona evra u ovom trenutku. Samo da vidite koliko je to mali novac. Naravno da nije mali. Ali uslovno govoreći mali novac u odnosu na sve drugo što smo uradili, jer ćemo da potrošimo na Tiršovu i na još jednu bolnicu ne 117 miliona, nego će da budu 300 i 500, na onkologiju i 500 miliona evra i tako dalje. Zašto gradimo te bolnice? Otvoram kao svemirski brod kardiovaskularne klinike, oni mi kažu po 12 nema čekanja, u 14 ima, pa preuzmite vi. Ne mogu da urade koronografiju. Pa treba da nam umru ljudi na ulici tri puta dok mi to učinimo. Što gradimo te svemirske brodove? Što ulažemo u Dregerovu opremu, ne znam koju opremu već, na sve moguće načine? Zbog čega? Ti naši stariji ljudi moraju da žive duže. Ali ne samo u godinama života, već i u kvalitetu života.

