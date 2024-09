PALMA: Podržavam svaku reč koju je izgovorio predsednik VučIć - ima najteži posao na svetu!

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je da podržava svaku reč koju je predsednik Aleksandar Vučić izgovorio tokom današnjeg obraćanja.

"Večerašnje obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića domaćoj i stranoj javnosti je obraćanje velikog državnika i ja lično i u ime Jedinstvene Srbije podržavam svaku reč koju je izgovorio", rekao je predsednik Dragan Marković Palma i dodao:

"Predsednik Srbije ima najteži posao u Evropi, a možda i u svetu, a to je da brani međunarodne zakone i međunarodno pravo i pravdu od zakona jačega, a da istovremeno ne uvuče državu i građane Srbije u rat. Vučić je najpragmatičniji predsednik koga je Srbija ikada imala. Na drugoj strani imamo opoziciju u Srbiji, od kojih je pola da se odmah prizna nezavisno Kosovo, a pola je da se odmah uđe u rat, pola opozicije je za Trampa, pola za Kamalu Haris, pola opozicije je za Rusiju, pola je za Ukrajinu, pola je za Evropsku uniju, pola je za BRIKS, a svi zajedno zapravo pomažu Aljbinu Kurtiju u pokušaju rušenja predsednika Srbije i države Srbije. Aljbin Kurti ima samo jedan cilj, a to je da uvuče Srbiju u rat sa NATO paktom".

Dodaje da "Aleksandar Vučić, Ivica Dačić i Dagan Marković Palma nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i nikada neće uvući Srbiju u rat".

"To jeste najteža politika, ali to je nezavisna, nesvrstana i samostalna politika države Srbije, a znamo da ni zapad ni istok ne vole preterano one koji su nezavisni i nesvrstani i ekonomski jaki. Aljbin Kurti je jedini vođa aparthejda u 21. veku na tlu Evrope i njegovi zakoni i tortura nad nealbanskim narodima na Kosovu i Metohiji, posebno nad Srbima, liči na nemačku politiku krajem tridesetih godina prošlog veka prema Jevrejima i to ne radi sam, već uz pomoć sponzora nezavisnog Kosova, odnosno onih koji su dali vlast na delu teritorije Srbije terorističkoj organizaciji, a to jeste OVK. Nema Srbija drugog rešenja osim mudre, mirne i pragmatične politike, politike hladne, a ne užarene glave, a to je politika koju vodi Aleksandar Vučić. To je jeste najteže i sporo, ali sve drugo vodi u katastrofu", ocenio je Marković.