ODGOVOR NA KURTIJEV TEROR JE SVEOBUHVATAN I DOBRO PROMIŠLJAN! Analitičari: Država neće odustati od svog naroda i prava na KiM!

Odgovor Srbije na seriju jednostranih poteza Prištine i stvaranje nepodnošljivih uslova za život Srba na Kosovu i Metohiji je sveobuhvatan i dobro promišljen i šalje poruku ozbiljne i odgovorne države koja neće odustati ni od svog naroda, niti od prava na svoju južnu pokrajinu, ocenjuju sagovornici Kurira. Oni napominju i da je Srbija jasno ponovila stav da ne želi da ugrozi mir i bezbednost u Evropi i potvrdila da je, za razliku od prištinske vlasti, partner s kojim može da se razgovara.

Ofanziva

Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da su mere koje će preduzeti Srbija, a koje je u petak saopštio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, primerene situaciji s kojom se i država i srpski narod suočavaju i podrazumevaju političke, diplomatske, ekonomske, socijalne i pravne akcije.

foto: Kurir televizija

- Sve te mere kažu jedno, a to je da ovako više ne može, i kad je reč o o političkom dijalogu i kad je reč o o rešavanju kosovskog pitanja, ali i kad je reč o položaju srpskog naroda i stavu Srbije prema tome. Predlažu se dva vrlo važna zakona, jedan koji se tiče progona onih koji čine krivična dela i drugi se tiče socijalno-ekonomske komponente. Ovo je poruka usmerena pre svega ka onima koji su vinovnici ovoga, ali i onima koji su u poziciji da mogu da reaguju i spreče sve te negativne pojave. To je u prvom redu EU, koja posreduje u dijalogu. Poruka je da ovakav dijalog nema smisla. Prva tačka - vraćanje u prvobitno stanje, jako je važna, jer govori da sve ono što je dogovoreno, potpisano, gde postoje jasno definisane obaveze u kojima učestvuje EU mora da se ispoštuje. I to je, na neki način, i poruka da osnov i način dijaloga mora da se promeni. Dakle, ne može se razgovarati o novim stvarima ako stare nisu realizovane - naglašava naš sagovornik.

Milivojević smatra da su diplomatske aktivnosti, posebno pismo koje će dobiti stalne članice Saveta bezbednosti, važno podsećanje na Rezoluciju 1244 i na međunarodno pravo, na ulogu i mandat Unmika i Kfora na terenu.

- Srbija insistira na Briselskom sporazumu i na Zajednici srpskih opština. Ništa manje važne su sve one mere podrške srpskom narodu da u ovim teškim okolnostima preživi. Treba očekivati ozbiljnu političku i diplomatsku ofanzivu po svim tim linijama. Krajnji je moment za reakciju Srbije i svojevrsnu mobilizaciju - kaže Milivojević.

Strategija i taktika

I direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić ocenjuje za Kurir da su planirane akcije dobro promišljene, realne u ovom trenutku i usmerene ka strateškim interesima Srbije.

foto: Kurir televizija

- S jedne strane, Srbija je poslala snažnu poruku da neće odustati od svog naroda, niti od prava na KiM, a s druge strane, potvrdila je stav da ne želi da ugrozi mir i bezbednost u Evropi i da je ona partner s kojim se razgovara i dogovara, a ne neko ko povlači poteze koji bespovratno mogu da uruše perspektivu ne samo regiona nego i mnogo šire. Ono što zavisi od Srbije, kao što su ekonomska i socijalna podrška Srbima na KiM i progon onih koji su se nad njima iživljavali, pokrenuće se odmah, a prihvatanje predloga koji se tiču rešavanja nekih drugih pitanja treba očekivati u narednom periodu. Diplomatska aktivnost će se dodatno intenzivirati i treba obznaniti šta je sve rađeno s našim ljudima. Ovo su strateški i taktički potezi u jednom. Kada kažem taktički, mislim na one koji mogu u ovom trenutku da olakšaju život našim ljudima a zavise od Srbije. Dobro bi bilo da kao narod i država stanemo iza toga i da dočekamo kraj ovom udruženom zločinačkom delovanju protiv srpskog naroda na prostoru KiM - kaže Miletić.

MERE PO TAČKAMA 1. Povratak na prethodno stanje * Raspisivanje izbora na severu KiM uz učešće OEBS i EU * Povratak srpskih policajaca u direktorat Sever * Povratak srpskih sudija i tužilaca * Povlačenje tzv. kosovske policije sa severa KiM * Hitno, neodložno i konačno formiranje ZSO * Momentalno oslobađanje 86 političkih zatvorenika * Hitno pokretanje platnog prometa i poštanskih usluga 2. KiM kao područje posebne socijalne zaštite * Obezbeđivanje novčanih naknada za nezaposlene, decu i mlade 3. Otpornost srpskih institucija na KiM * Srpske institucije i privremeni organi na KiM neće biti ukinuti niti zatvoreni * Otvaranje posebne pisarnice preko koje će Srbi sa severa KiM moći da ostvare svoja prava iz domena socijalne zaštite i zatraže vitalne javne i administrativne usluge 4. Formiranje posebnog tužilaštva * Procesuiranje zloupotreba i kršenja osnovnih ljudskih prava, uzurpacije imovine... * Tužilaštvo će imati poseban zadatak da istraži i goni kriminalna i protivpravna dela službenika i zvaničnika Prištine, ali i Srba koji u ime i za račun albanske tajne policije sprovode progon srpskog življa 5. Odluka o nelegalnosti svih albanskih organa i institucija na KiM * Skupština Srbije usvojiće odluku kojom će se konstatovati nelegalnost svih organa i institucija na teritoriji KiM posle nelegalno proglašene nezavisnosti, kao i nepoštovanje njihovih akata

Dejan Vuk Stanković Povratak izvornim principima Briselskog sporazuma foto: Kurir televizija Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenio je za Kurir televiziju da su mere povratak izvornim principima Briselskog sporazuma, jer podrazumevaju i povratak Srba u institucije i raspisivanje legalnih lokalnih izbora u četiri srpske opštine, u kojima sadašnji predstavnici nemaju nikakav legitimitet. - Takođe, važna mera je povlačenje specijalne kosovske policije, što je test za međunarodnu zajednicu pre svega, ali i za Albance na Kosovu. Što se tiče drugih mera, one idu u pravcu normalizacije svakodnevnog života koji je ugrožen Kurtijevim sistematskim terorom koji nije samo represivan u smislu fizičke prinude, već nosi i psihološku poruku da Srbi na KiM nisu bezbedni i da treba da odu odatle - upozorio je on.