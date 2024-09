MINISTAR DARKO GLIŠIĆ ZA KURIR: Građani neka ne brinu, ni kap vode, ni trunka vazduha neće biti ugroženi

Država će, kada za to dođe vreme, doneti najbolju odluku, naglašava sagovornik Kurira govoreći o projektu "Jadar"

Ministar za javna ulaganja u Vladi Srbije i predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić u intervjuu za Kurir, između ostalog, govori o projektu "Jadar" i dešavanjima koja prate tu temu, ali i o nedavnoj poseti šefa države Podrinju, gde je satima razgovarao s narodom, zatim o situaciji na KiM, a izneo je i svoj stav o rekonstrukciji Vlade Srbije.

Projekat "Jadar" je jedna od najaktuelnijih tema, kako komentarišete dešavanja koja prate tu temu, pa i proteste koji se organizuju zbog litijuma?

- Kao čistu politizaciju. Ali kad su mogli da politizuju tragedije iz maja prošle godine, zašto ne bi i ovu temu. Sebi su dali za pravo da o litijumu govore ljudi koji su do juče mislili da je to vrsta majoneza, a onda su se preko noći prosvetlili i postali ekološki stručnjaci. Građani neka ne brinu, ni kap vode, ni trunka vazduha neće biti ugroženi i država će, kada za to dođe vreme, doneti najbolju odluku.

Opozicija je od Skupštine Srbije zatražila vanrednu sednicu i uputila predlog izmena i dopuna Zakona o geološkim istraživanjima, kako gledate na taj njihov potez?

- Je l' to mislite na onaj zakon koji su doneli kad su oni bili vlast? Njihovom licemerju nema kraja, a sednica treba da bude predstava na kojoj će da lažu, vređaju i ako se ukaže prilika, i fizički nasrnu. To im je plan, program, a i ideologija, jer misle da što bude više laži i nasilja, to bolje za njih.

Predsednik je nedavno boravio u Podrinju, gde je satima razgovarao s narodom. Koliko je to značilo u otklanjanju nedoumica kad je u pitanju rudarenje litijuma?

- Predsednik je pokazao da je narodni predsednik i da mu nije teško da čitav dan razgovara o svim temama s građanina. Tu su bili i predstavnici kompanije koju je tadašnja vlast, a današnja opozicija dovela u Srbiju, i smatram da samo direktan razgovor može otkloniti sve nepoznanice u vezi s tom temom.

Na Kosovu i Metohiji iz dana u dan je sve napetije zbog jednostranih i nasilnih odluka Aljbina Kurtija, dok istovremeno međunarodna zajednica šalje samo mlake poruke, koje su daleko od ozbiljnih upozorenja Prištini...

- Namere Aljbina Kurtija su jasne, on želi etnički da očisti Kosovo i Metohiju od Srba, i to namerava da uradi silom. Predsednik Aleksandar Vučić je izašao s jasnim planom kako da odgovorimo i verujem da će taj plan dati rezultate.

Premijer Vučević kazao je nedavno da je izvesna rekonstrukcija Vlade, kada je vi očekujete i hoće li biti velikih promena?

- Rekonstrukcija je uvek dobra jer donosi novu energiju. Videćemo kada i da li će je biti, o tom potom.

Osim što ste ministar, vi ste i predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke. Jeste li zadovoljni radom svih ministara iz redova vaše stranke? Šta je moglo bolje?

- Predsednik naše stranke i premijer je najpozvaniji da nas sve oceni. Svakako ćemo do kraja godine uraditi jednu analizu, pa ćemo videti kakav je učinak. Ja ću kao predsednik Izvršnog odbora spremiti i analizu rada gradonačelnika i predsednika opština iz redova SNS, jer je obaveza svakog člana naše stranke da ne troši vreme uludo na javnim funkcijama, već da radi u interesu naroda.

U avgustu se navršilo 100 dana rada Vlade, jeste li zadovoljni svojim učinkom, ali i učinkom ministarstva na čijem ste čelu? Koji su ključni projekti započeti u tom periodu?

- Nije umesno da ja sam sebe ocenjujem. Trudim se da radim marljivo i posvećeno, svake nedelje obiđem po nekoliko gradova i opština i pokušavam da zajedno s kolegama iz Vlade rešim probleme na koje naiđem. Ocenu da li sam dobro radio, daće premijer, a svima nama građani kada za to dođe vreme.

