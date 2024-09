Uz poruku da nije vreme za povlačenje, kao ni za stradanje srpskog naroda, predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević juče je rekao da bi mere koje preduzima Srbija trebalo da pomognu Srbima na Kosovu i Metohiji i ojačaju prisustvo Srbije na KiM. On je kazao i da će ministri u Vladi morati više da se bave KiM. Premijer je naveo da je svim ministarstvima naloženo da krenu u hitnu izradu svih akata i zakonskih rešenja u skladu s najavama.

- Posebno Ministarstvu za rad, socijalnu brigu i boračka prava da proglasi KiM za područje posebne socijalne podrške, Ministarstvu pravde da uvede posebno ili specijalno odeljenje za sve što se dešava na KiM, a trećim aktom ćemo proglasiti nelegalnim sve akte koje jednostrano donosi Priština, pa za nas neće proizvoditi javno dejstvo. S tim idemo pred narodne poslanike. Nemamo nameru da vodimo jalove rasprave, ovde se borimo za puki opstanak naroda na KiM i cele države. Branimo Srbiju, nije cilj da imamo ratove, ali da budemo nemi i slepi, to je nedopustivo. Moraće i ministri u Vladi mnogo više da se bave Kosovom i Metohijom, a ne samo tenderima, dobrim PR agencijama, lepim slikanjima - istakao je premijer tokom gostovanja na televiziji Pink i dodao:

foto: Foto: Kosovo Online

On je govorio i o svih pet oblasti u kojima će biti donesen ceo niz mera. Govoreći o povratku na status pre svih jednostranih poteza Prištine i Kurtija, Vučević je objasnio da se moraju hitno raspisati slobodni izbori na severu KiM.

- Da nemamo situaciju da su albanski gradonačelnici tamo gde je populacija Srba 97 ili 98 odsto. Zatim treba da se primenjuje Briselski sporazum što se tiče sastava policije regiona Sever, zatim treba da se vrate naše sudije i tužioci u pravosudne institucije i, naravno, da se momentalno povuku sve specijalne jedinice tzv. kosovske policije. To je uslov da bi Srbi mogli da se osećaju bezbedno - poručio je on.

Naglasio je i da se traži hitno formiranje Zajednice srpskih opština u punom kapacitetu i da se poštuje ono što smo dobili kao garanciju od EU i SAD, a to je da niko od Srba ko je bio na blokadama u novembru i decembru 2022. neće biti procesuiran.

- Naravno, i vraćanje pošte i poštanskih usluga, platnog sistema. Druga tačka je da u roku od 45 dana Narodna skupština mora da usvoji zakon kojim će KiM proglasiti područjem posebne socijalne zaštite. To podrazumeva paket ekonomskih i socijalnih mera za podršku Srbima - napomenuo je premijer.

- Peta tačka se tiče nelegalnosti svih institucija na KiM i odluka posle jednostranog proglašenja nezavisnosti koje su suprotne postignutim sporazumima. Za nas to ne proizvodi pravna dejstva i ne može da ima pravnu snagu. To je jedna od ključnih odluka. Sve čime krše sporazume za nas nije obavezujuće. Mi nismo država u pokušaju, imamo svoj kontinuitet i državotvornost i kao država ćemo nastupati, ovo je vreme za mudre, racionalne, odgovorne poteze. Ovo nije vreme za junačenje, ali nije ni za povlačenje. Ovo nije vreme za sklanjanje, ali ni za stradanje celog naroda. Molimo Srbe na KiM da ostanu tamo, i predsednik i ja, to je naš zadatak - poručio je premijer.