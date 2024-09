"Voda u Novom Sadu apsolutno ispravna, da su na vlasti ostali oni koji danas traže hitne sednice i kvazikomisije Novosađani uopšte ne bi imali vode, ili bi je plaćali 10 puta skuplje, i to strancima



Inženjeri obmane ponovo su na delu. Više od 15 opozicionih stranaka i pokreta, ujedinjenih u neprirodnu koaliciju nespojivih ideologija i potpuno suprotstavljenih politika, danima nastoje da u svojoj radionici laži iskuju aferu tamo gde je nema, o navodno lošem kvalitetu vode za piće iz gradskog vodovoda. Ko jednom zađe na stranputicu, više nikad ne može da se vrati na stazu istine. Uprkos činjenici da su kao najobičnije neistine raskrinkane sve njihove tvrdnje o neispravnosti vode, oni nastavljaju sa pseudopolitičkim performansima, zahtevajući hitnu sednicu Skupštine grada i osnivanje neke kvazikomisije u kojoj bi sedeli političari, koja bi se tobože bavila utvrđivanjem kvaliteta vodosnabdevanja.



Ogromna je razlika između objektivne istine i subjektivne želje da voda bude neispravna, kako bi imali od čega da prave političku aferu. Novosađani ne treba da brinu, voda iz gradskog vodovoda je apsolutno ispravna. To je potvrdila najreferentnija institucija u gradu, Institut za javno zdravlje Vojvodine, koji na osnovu međunarodno priznate metodologije kontroliše više od 50 parametara ispravnosti vode. Stručnjaci Instituta utvrdili su da je voda iz gradskog vodovoda u Novom Sadu u kontinuitetu zdravstveno ispravna i bezbedna za upotrebu.



Izveštaji Instituta o kvalitetu vode objavljeni su na sajtu Grada Novog Sada, i svako samostalno može da se uveri ko govori istinu - gradonačelnik Novog Sada i stručnjaci Instituta za javno zdravlje Vojvodine, ili političke stranke, koje nepostojanje političkog programa i vizije pokušavaju da sakriju lažnom brigom i lažnim aferama.



Nema tog opsenara niti manipulatora, koji može da poništi neosporivost činjenice da je voda apsolutno ispravna. To je zato što je od 2012. godine do danas, od kad je na vlasti Srpska napredna stranka u unapređenje vodovoda i kanalizacije uloženo više od 14 milijardi dinara. Izgrađeno je 135 kilometara nove, i rekonstruisano 156 kilometara postojeće vodovodne mreže.



Da su ostali na vlasti oni koji danas traže hitne sednice i nadrikomisije, Novosađani uopšte ne bi imali vode, ili bi je plaćali 10 puta skuplje, jer bi bila u vlasništvu stranaca, koji nikome ne bi odgovarali za kvalitet vodosnabdevanja, niti polagali račune.



Opšti interes nije oruđe koje se koristoljubivo može koristiti ili odbacivati, po potrebi, zavisno od toga da li je neko na vlasti, ili u opoziciji. Sve što smo čuli, svaki zahtev koji je iznet, lišen je svakog poštenog odnosa prema argumentima. I predstavlja najobičnije politikanstvo.



Kad su bili vlast, hteli su da prodaju vodovod, jer su smatrali da nisu sposobni da brinu o njemu, a sada se pojavljuju kao dežurni dušebrižnici. Kao ni onda, ne treba im verovati ni danas. U istim ili sličnim okolnostima, opet bi se ponašali isto kao kad su uništili Novi Sad i bez posla ostavili više desetina hiljada ljudi".