"Evo do jutros, opozicija nije donela nijedan potpis za svoj predlog direktora Apoteka. Pre samo sedam dana, kada sam spletom okolnosti bio pitan, bio sam na autobuskoj stanici na potpuno drugu temu, šta će se rešavati s Apotekama Beograd, rekao sam da tu imamo problem već godinu i po dana, da ljudi neredovno primaju plate, da stalno moramo da subvencionišemo i da razmišljamo i o tome da se te apoteke prodaju kao što je negde drugde bio slučaj. Zašto? Pa da bi mogli da rade svoju osnovnu delatnost, da bi ljudi mogli da primaju plate i da bi mogli da stabilizujemo tu situaciju. Doslovce, manje više sam tako rekao. Kao na mig sutradan celokupna opoziciona scena je rekla - "nesposobnost gradske uprave, kombinacija sa svojim tajkunima, Apoteke prodaju u kladionice, kockarnice ili u ne znam šta...". Pa su krenuli da daju kandidate, kako će oni to da reše, kako smo mi nesposobni, kako smo zlonamerni. Pustio sam ih dva, tri dana, u četvrtak izašao i rekao samo polako. Verovatno, ako niste znali, u međuvremenu ste saznali da apoteke nemaju svoje lokacije, znači ne mogu da se koriste u bilo šta drugo" rekao je Šapić jutros na sednici Skupštine Grada.

"I na kraju, nemojte vi nama da dajete rešenja gde treba da se izmeni pet zakona, jer mi ne menjamo zakone. Dajte vi nama rešenje u ovim okolnostima i mi ćemo podržati svakog vašeg kandidata, jer očigledno naš nije sposoban da u ovim okolnostima reši pitanje Apoteka Beograd. Bio je pored mene Nikola Nikodijević, iz Socijalističke partije Srbije, koji daje taj kadar i bio je spreman tog mesta da se odrekne. Od tada do danas, i rekao sam tada nemojmo da izigravamo ovde "Zvezde Granda", jer nisam ja Saša Popović, nisu oni Zvezde Granda, pa da se oni kandiduju, a ja da vičem "dalje ide, dalje ide", nego da jednostavno skupe najveći broj potpisa od opozicije, da predaju predsedniku skupštine, ko bude imao najveći broj potpisa, dobija na to 64 naša glasa i problem rešen", istakao je Šapić

On je naveo sve one stvari koje nisu postojale pre dolaska ove gradske uprave, a koje se često olako zaboravljaju, pre svega u oblasti socijalne zaštite.

"Građani su se do sada pitali gde je otišao novac, a sada se možda prvi put najviše vidi gde je otišao novac jer svega onoga čega nije bilo danas ima, iako para u budžetu ima jednako kao i ranije, a troškovi su u međuvremenu porasli. I prvi put im vraćamo, a to sam isto radio i na čelu opštine Novi Beograd", rekao je gradonačelnik.

On je podsetio da je, što se tiče socijalnih mera i davanja, gradski budžet u poslednje dve godine potpuno isti, ali da se uspelo pronaći 150 miliona evra koji su direktno otišli u socijalna davanja.

"Podigli smo plate u javnom sektoru, komunalnim preduzećima, a dodatno smo uvećali plate vaspitačicama u predškolskim ustanovama, na šta je otišlo 2,7 milijardi dinara. Tu je i solidarna pomoć zaposlenima u javnom sektoru, koja je sada izjednačena i za sve iznosi 41.000 dinara. Uvođenje besplatnih vrtića i podizanje subvencija za privatne vrtiće na 33.000 dinara, a bilo je prethodno 23.000 dinara, koštalo nas je 5,5 milijardi dinara. Od momenta kada je sve to uvedeno, više niko nije to spomenuo", naglasio je Šapić.

Udžbenici su nas koštali 2,5 milijardi dinara, đačka pomoć četiri milijarde, i to su obaveze za koje smo preuzeli odgovornost, rekao je prvi čovek prestonice.

"Nastavlja se i besplatna nastava engleskog jezika za sve predškolce, usluge od besplatnih ličnih pratioca, personalnih asistenata do gerontodomaćica i besplatnog ulaska na bazene, sve to plaćamo, baš kao i novogodišnje vaučere za decu od 0 do 19 godina i sve zaposlene u obrazovnom i predškolskim sistemu Grada, za koje je izdvojeno oko 20 miliona evra. Sve ovo je u okviru 150 miliona evra koji su obezbeđeni iz budžeta Grada Beograda", naglasio je Šapić.