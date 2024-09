Naime, ukazujući da će socijalna podrška biti namenjena samo za one koji žive na KiM, kao i da će biti povećana kontrola trošenja tih sredstava, Vučić je naveo da će biti zagarantovano pravo na finansijsku podršku za nezaposlene i mnoge druge. On je precizirao da će za grupu od 5.000 ljudi, koji su nezaposleni, država da izdvoji podršku na mesečnom nivou od 20.000 dinara, kao i besplatne udžbenike za đake u osnovnim školama, ali i takozvani užinski dodatak za svako dete predškolskog uzrasta, kao i za osnovce i srednjoškolce, i to oko 5.000 dinara u vidu mesečnog dodatka.