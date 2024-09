- Najvažnije je da upiše nešto što voli jer je to put ka uspehu, a važno je da čuje i moje mišljenje da sagleda sve činjenice i okolnosti. Našli smo neku zlatnu sredinu, da ja slušam šta on želi ali i da on čuje moje mišljenje - kaže Milena dodajući da je nasledio neke očeve - Oliverove (Ivanović) dobre osobine da je ambiciozan, borben, a od nje da je jako emotivan i dobro dete. Ona je kazala da je Bogdan zasad dobro dete, te da je vrlo rano u svom životu uvideo da je život i dobro i loše.

- Koliko ljudi, toliko ćudi, ne možete da očekujete da vas svi vole, to je normalno, to tako funkcioniše, dodaje Milena koja je odgovorila i kakav joj je garderober jer mora da vodi računa o odeći i zbog poslovnih sastanaka i funkcije iako voli da se oblači ležernije i urbanije.

- Ima tu svega... Stalno sam na meti sam zbog tih svojih, što bi rekle žene, slobodnijih kombinacija... Strašno je pogrešno posmatrati ženu na taj način. To ne znači da neka žena koja nosi dekolte ili kratku suknju ne vredi, a ona obučena do grla vredi, to apsolutno nema veze ni sa čim u životu ali mi živimo nažalost u takvom okruženju. U mom garderoberu ima svega i svačega... Što mi se svidi, ja to kupim... Najviše volim da odem s Bogdanom kod Kineza i da gledamo šta tamo ima... Nemam nikakvih predrasuda... - kaže ona dodajući da ne pati od firmiranih stvari i da je naručila nekoliko paketa i sa Temua, i garderobu za sebe, Bogdana, stvari za kuću...