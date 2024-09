U Briselu danas nije došlo do trilateralnog sastanka , iako je Beograd insistirao na tome, jer je Priština to odbila, rečeno je u delegaciji Beograda

- Iako je Beograd insistirao na trilateralnom sastanku, do njega nije došlo jer je Priština to odbila. Glavni prištinski pregovarač Besnik Bisljimi nije prihvatio da se u okviru direktnih razgovora sa Beogradom razgovara o ZSO, poštanskim uslugama i pitanju mosta na Ibru. To je jasan pokazatelj da Priština suštinaki odbija da učestvuje u dijalogu i procesu normalizacije - kažu u delegaciji Beograda.