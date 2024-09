- Ali oni nikada ne daju predlog. Srpska opozicija bi trebalo da ima jedinstven stav sa vlastima bar po pitanju odbrane KiM i Republike Srpske, to jest uopšteno srpskog naroda. Ali to se nikada ne dešava. Da podsetim da je opozicija nastupala pod nazivom "Srbija protiv nasilja", ali nikad se nisu oglasili kada se nasilje dešava nad Srbima na KiM - kaže Deđanski i ističe da u drugim zemljama imaju jedinstven stav kada su u pitanju njihovi nacionalni interesi.

- Čini mi se da su svi očekivali da će zvanični Beograd prihvatiti taj teror kao nešto što mora da trpi, a ove mere govore da Srbija ima nameru da se bori za svoje građane, da ne priznaje nikakvu samoproklamovanu nezavisnost Kosova i to jeste realno unelo nervozu kod onih koji bi da Srbiju nekako bace na kolena, ako ikako mogu. Ako govorimo o domaćim političarima, opozicionim predstavnicima, onda se bojim da je to posledica klasičnog politikantstva i to na onu temu na koju ne bi smelo da se događa, na temu KiM i patnje našeg naroda. Više bi me radovalo da kao odgovorni ljudi sednu i predlože neke konkretnije mere koje smo možda i propustili, a ne da jedva čekaju priliku da uđu u te kritičke tonove koji će se poklopiti sa svima onima koji ne misle dobro ni Srbiji, ni srpskom narodu, bez razlike gde on živi - rekla nam je Paunovićeva i dodala da je izvesno da će se o predloženim merama razgovarati u parlamentu Srbije.